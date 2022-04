Nove mortos em confrontos entre policiais e criminosos no México

Nove pessoas morreram, incluindo um policial, em confrontos armados neste sábado (2) no estado mexicano de Michoacán, uma região que foi atingida pela violência ligada ao crime organizado.

"Agentes da Polícia de Michoacán, Guarda Nacional, polícia local e Exército mexicano neutralizaram oito alvos criminosos", disse a Secretaria de Segurança Pública local em sua conta no Twitter. "Um agente municipal perdeu a vida no cumprimento do dever", acrescentou.

O órgão disse em comunicado que na cidade de Sahuayo, quatro civis armados morreram quando o veículo em que fugiam capotou durante uma perseguição das forças de segurança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Acrescentou que em outro incidente na mesma área, quatro outras pessoas armadas morreram durante um tiroteio com as autoridades, e que um agente municipal foi ferido e depois morreu em um hospital.

Há muito tempo Michoacán é atingida pela violência ligada ao crime organizado, devido aos confrontos entre gangues rivais envolvidas no tráfico de drogas e outras atividades ilegais.

No final de março, um massacre em uma briga de galos deixou 20 mortos na cidade de Zinapécuaro.

Em fevereiro, um grupo armado atacou participantes de um velório, matando o suposto chefe de um grupo criminoso, segundo o governo.

A mídia local indicou que a ação teria deixado entre 10 e 17 mortos.

O México está imerso em uma espiral de violência que deixou cerca de 340.000 mortos - a maioria atribuídos a ações do crime organizado - desde 2006, quando uma estratégia antidrogas foi implantada com a participação ativa de forças militares.

str-yug/llu/am

Tags