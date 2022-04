Lazio bate Sassuolo e se mantém na briga por vaga na Liga Europa

A Lazio (5º) venceu neste sábado o Sassuolo (9º) neste sábado por 2 a 1 pelo Campeonato Italiano e conseguiu três pontos importantes para se manter na luta por uma vaga na próxima Liga Europa.

Os gols do time romano foram marcados por Manuel Lazzari, aos 17 minutos do primeiro tempo, e Sergej Milinkovic-Savic, aos seis da etapa final, enquanto Hamed Traoré descontou nos acréscimos para o Sassuolo.

Por sua vez, o Spezia derrotou o Venezia por 1 a 0, com gol aos 48 minutos do segundo tempo do ganês Emmanuel Gyasi.

O confronto entre Salernitana e Torino fechará a rodada deste sábado da Serie A italiana.

Programação e resultados da 31ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Spezia - Unione Venezia 1 - 0

Lazio - Sassuolo 2 - 1

(15h45) Salernitana - Torino

- Domingo:

(07h30) Fiorentina - Empoli

(10h00) Atalanta - Napoli

Udinese - Cagliari

(13h00) Sampdoria - Roma

(15h45) Juventus - Inter

- Segunda-feira:

(13h30) Hellas Verona - Genoa

(15h45) Milan - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 66 30 20 6 4 56 29 27

2. Napoli 63 30 19 6 5 53 22 31

3. Inter 60 29 17 9 3 62 24 38

4. Juventus 59 30 17 8 5 47 26 21

5. Lazio 52 31 15 7 9 60 46 14

6. Atalanta 51 29 14 9 6 51 31 20

7. Roma 51 30 15 6 9 50 35 15

8. Fiorentina 47 29 14 5 10 48 38 10

9. Sassuolo 43 31 11 10 10 56 51 5

10. Hellas Verona 42 30 11 9 10 55 47 8

11. Torino 35 29 9 8 12 34 30 4

12. Bologna 33 29 9 6 14 32 44 -12

13. Empoli 33 30 8 9 13 41 55 -14

14. Spezia 32 31 9 5 17 32 54 -22

15. Udinese 30 28 6 12 10 36 46 -10

16. Sampdoria 29 30 8 5 17 39 51 -12

17. Cagliari 25 30 5 10 15 28 54 -26

18. Genoa 22 30 2 16 12 23 47 -24

19. Unione Venezia 22 30 5 7 18 25 55 -30

20. Salernitana 16 28 3 7 18 22 65 -43

./bds/dam/mcd/cb

