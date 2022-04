Entra em vigor trégua de dois meses no Iêmen

Uma trégua de dois meses entrou em vigor neste sábado (2) no Iêmen, em virtude de um acordo mediado pela ONU com as forças pró-governo e os rebeldes houthis, mergulhados numa guerra devastadora há quase oito anos.

Nesse conflito que, segundo a ONU, causou centenas de milhares de mortos e levou este pobre país da península Arábica à beira da fome, uma trégua anterior - acordada em 2016 entre as partes em conflito - e outras decididas unilateralmente fracassaram.

A Arábia Saudita, rica monarquia petrolífera do Golfo, está à frente de uma coalizão militar desde 2015 que ajuda o presidente iemenita Abd Rabbo Mansur Hadi contra os houthis apoiados pelo Irã, que nega fornecer armas a eles.

A cessação das hostilidades em todo o país entrou em vigor às 13h00 (horário de Brasília), no primeiro dia do mês de jejum muçulmano do Ramadã, anunciou o emissário da ONU, Hans Grundberg, em comunicado.

"Os beligerantes responderam positivamente à proposta das Nações Unidas de uma trégua de dois meses", disse ele, enfatizando que poderia ser "renovada com o consentimento das partes".

Este anúncio é o resultado dos esforços de Grundberg, que há meses tenta alcançar uma trégua e retomar as negociações, a fim de uma solução para a guerra no Iêmen, onde as potências regionais rivais - Arábia Saudita sunita e Irã xiita - travam uma guerra por poder.

Na quinta-feira, o emissário da ONU conversou separadamente com representantes dos houthis em Omã e, nos últimos dias, com representantes do poder iemenita e da Arábia Saudita em Riade.

A coalizão afirma "apoiar o acordo do governo iemenita para uma trégua", bem como "os esforços da ONU para consolidá-lo", segundo a televisão saudita Al-Ekhbariya.

"As partes concordaram em parar todas as ofensivas aéreas, terrestres e marítimas no Iêmen e além de suas fronteiras", disse Grundberg.

Aceitaram também "a entrada dos navios petroleiros nos portos da província de Hodeida (oeste), e a operação de voos comerciais de e para o aeroporto de Sanaa, com destinos pré-determinados", explicou.

A coalizão controla o espaço aéreo e marítimo do Iêmen, e apenas voos da ONU são permitidos para o aeroporto de Sanaa, um "bloqueio" denunciado pelos houthis.

A capital Sanaa está nas mãos dos rebeldes, assim como os portos da província de Hodeida. Esses portos são essenciais para a prestação de assistência humanitária.

Neste contexto de desescalada, os beligerantes "concordaram em reunir-se sob mediação da ONU para abrir estradas em Taiz e outras regiões do Iêmen", segundo o emissário da ONU.

Com essa trégua, o objetivo de longo prazo "é dar aos iemenitas esperança de que esse conflito possa terminar", acrescentou.

Após sete anos de intervenção, a coalizão liderada pelos sauditas não conseguiu expulsar os rebeldes das regiões conquistadas no norte do país.

Os Estados Unidos saudaram o novo acordo de trégua, mas enfatizaram a necessidade de alcançar "um compromisso que possa trazer paz duradoura a todo o povo do Iêmen".

Por sua vez, a ONG Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC) afirmou que está à espera "o início de um novo capítulo, que dará aos iemenitas a oportunidade de recuperar em paz e estabilidade".

