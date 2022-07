Conservadores espanhóis escolhem Alberto Núñez Feijóo como novo líder

Alberto Núñez Feijóo, um conservador e moderado, foi eleito neste sábado em Sevilha líder do Partido Popular (PP), com a missão de superar os socialistas do primeiro-ministro Pedro Sánchez e recuperar o poder após quatro anos na oposição.

Feijóo, de 60 anos, presidente da região da Galícia (noroeste), era o candidato único para suceder Pablo Casado - que abandonou o partido e a política após uma disputa interna - e recebeu mais de 98% dos votos dos participantes no congresso extraordinário do partido organizado na cidade da Andaluzia.

"Não sou novo, nem desconhecido, nem uma incógnita. Vocês entenderão que um tio de 60 anos não aqui para piadas", disse Feijóo após a vitória, antes de avisar que evitará discursos radicais na oposição: "Não estou aqui para insultar o presidente do governo, mas para vencê-lo".

Ao falar sobre seu estilo, ele fez outra advertência: "Moderação não é fraqueza, diálogo não é submissão".

Ele é o político regional mais bem-sucedido do país, com quatro maiorias absolutas consecutivas que o ajudaram a permanecer no poder na Galícia nos últimos 13 anos.

"Alberto conhece bem o caminho da vitória, porque se tem algo que ele sabe é ganhar eleições", declarou o grego Margaritis Schinas, vice-presidente da Comissão Europeia, convidado ao congresso.

Pedro Sánchez felicitou nas redes sociais o novo rival, mas com a recordação de que "nestes tempos complexos, trabalhar com unidade e responsabilidade pelo bem comum dos cidadãos deve ser uma prioridade".

Nascido em 10 de setembro de 1961 em Os Peares, vilarejo da província de Orense com pouco mais de 100 habitantes, Feijóo é formado em Direito. Ele cresceu em uma família modesta: seu pai trabalhava na construção civil e sua mãe era balconista de uma loja.

Fã de pesca, torcedor do Deportivo de La Coruña, elegante e sério, ele é muitas vezes descrito como um "homem comum", de boas maneiras, que inspira confiança.

Seu estilo pausado é comparado com frequência ao de Mariano Rajoy, nascido na mesma região e primeiro-ministro de 2011 a 2018.

O PP tenta transmitir a mensagem de que com ele retorna ao cenário nacional um gestor sério, em contraste com os líderes políticos de mensagens rápidas e redes sociais.

