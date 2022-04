Comunicado do Business Wire :Tezos

O Tezos, um dos blockchains de prova-de-participação originais e mais antigos, ativou a nona atualização para o protocolo, de codinome "Ithaca 2", após votação da comunidade Tezos. A Ithaca 2 substitui o algoritmo de consenso atual (Emmy*) com Tenderbake - uma atualização revolucionária que prepara o terreno para uma nova era de inovação para o protocolo Tezos. O novo algoritmo de consenso Tenderbake habilita tempos de bloqueio reduzidos, o que resultará em transações mais rápidas e aplicativos que rodam mais suavemente no Tezos.

A atualização Ithaca 2 é uma conquista sem precedentes para blockchain e software descentralizado de código aberto, e demonstra a eficácia da estrutura de governança Tezos, criada para permitir mudanças dramática em design. Além do Tenderbake, a Ithaca 2 prepara ainda mais o protocolo Tezos para ambiciosos planos de dimensionamento como rollups para compatibilidade WebAssembly e EVM com pré-verificação, um esquema de validação leve para a mempool que aumentará o rendimento geral. E, por último, a atualização Ithaca 2 reduzirá o requisito para se tornar um validador de rede ("baker") em 25%, de 8.000 tez para 6.000 tez, reforçando a natureza descentralizada do Tezos.

Projetada para evoluir, a estrutura de governança avançada do Tezos permite que ele integre inovações de ponta do setor de blockchain através do seu mecanismo comprovado de auto-alteração. Como exemplo, transações blindadas do protocolo Zcash Sapling foram introduzidas na atualização Edo, e o algoritmo de consenso Tenderbake, baseado no Tendermint do protocolo Cosmos, foi introduzido na mais recente atualização Ithaca 2. Um anúncio de dimensionamento dos desenvolvedores do ecossistema Tezos em março de 2022 destacou propostas para rollups otimistas modelados no Arbitrum, um popular sistema de rollup no Ethereum, e rollups zk baseados em pesquisas líderes do setor. Com estas atualizações regulares, o Tezos continua a fornecer a melhor tecnologia de núcleo e recursos líderes em privacidade, dimensionamento e segurança.

No ano passado o Tezos viu um grande crescimento em atividade de usuários, com solicitações de contratos inteligentes aumentando mensalmente de 100.000 em janeiro de 2021 para mais de 6,2 milhões em janeiro de 2022. O Tezos continua a ver a adoção e o impulso crescerem com integrações técnicas marcantes de franquias de esportes e marcas globais líderes como Red Bull Racing, Manchester United, The Gap, Kia e outras. Ao confiar no Tezos, líderes do setor estão mostrando sua confiança no Tezos como o blockchain de eficiência energética e baixo custo de escolha para a revolução Web3.

O ecossistema Tezos é formado por milhares de construtores e criadores desenvolvendo projetos na camada de aplicativos nos setores de artes e cultura, serviços financeiros e mais. Durante o ano passado o ecossistema viu a adoção evoluir com usuários, desenvolvedores, marcas, empresas de capital de risco, colaboradores estratégicos e outros dedicando recursos para construir e crescer o Tezos de novas maneiras.

O Tezos é um blockchain de prova-de-participação com eficiência energética com uma pegada média anual de energia de 17 pessoas. Saiba mais sobre o Tezos em Tezos.com.

O Tezos é dinheiro inteligente, redefinindo o que significa manter e trocar valor em um mundo conectado digitalmente. Uma blockchain auto atualizável e com eficiência energética com um histórico comprovado, Tezos adapta perfeitamente as inovações do amanhã sem as interrupções de rede atuais. Saiba mais em tezos.com

