Comunicado do Business Wire :TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

A Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que seu Conselho de Administração proporá dois novos candidatos para atuar como diretores externos independentes na 146.a assembleia ordinária dos acionistas de 29 de junho de 2022. Os novos candidatos, Kimberly A. Reed e John Maraganore que - se aprovados - ingressarão no Conselho de Administração em 29 de junho sucederão Toshiyuki Shiga e Shiro Kuniya, que anunciaram intenção de se aposentar. Além disso, Masami Iijima, se aprovado pelos acionistas, será nomeado novo presidente das reuniões do Conselho, sucedendo Masahiro Sakane, que também se aposentará. O Conselho proporá a reeleição de todos os seus outros membros.

"Agradeço a Masahiro por seu trabalho coo presidente das reuniões do Conselho. A transformação da Takeda e seu sucesso atual são, em grande parte, consequência de sua liderança. Estou certo de que Masami, se aprovado como membro do Conselho, presidirá a nossa reunião do Conselho de forma muito eficaz",disse Christophe Weber, diretor representante, presidente e CEO da Takeda. "Também agradeço a Toshiyuki e Shiro por suas valiosas contribuições para a Takeda. Estou ansioso pelo ingresso de Kimberly Reed e John Maraganore no Conselho."

Masahiro Sakane, presidente do Comitê de Indicações, comentou: "A Takeda está se esforçando para desenvolver ainda mais sua governança. Queremos continuar progredindo no que diz respeito à diversidade do Conselho, tanto quanto ao gênero quanto às nacionalidades, ao mesmo tempo em que garantimos uma boa representação das partes interessadas japonesas e internacionais, sem expandir mais o Conselho".

Kimberly A. Reed recentemente foi presidente do Conselho de Administração, presidente e diretor executivo do Banco de Importação e Exportação dos Estados Unidos (Export-Import Bank of the U.S, EXIM), a agência oficial de crédito para exportação de US$ 135 bilhões, onde trabalhou para ajudar empresas a obter sucesso no competitivo mercado global. Anteriormente, ela foi presidente da International Food Information Council Foundation, onde se concentrou em questões relacionadas a agricultura, nutrição e saúde; Conselheira Sênior dos secretários do Tesouro dos EUA Henry Paulson e John Snow; diretora executivo do Community Development Financial Institutions Fund; e consultora jurídica de três comitês do Congresso dos EUA, onde trabalhou em supervisão e investigações. A Sra. Reed atualmente tem assento no Conselho de Administração da Momentus (NASDAQ: MNTS) e é membro distinto (Distinguished Fellow) do Conselho de Competitividade. Reconhecida como uma das 100 mulheres líderes em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (science, technology, engineering and mathematics, STEM), a Sra. Reed participou do Conselho de várias organizações sem fins lucrativos, incluindo a Associação Alzheimer, e é membro do Conselho de Relações Exteriores e da Faculdade de Saúde Pública Bloomington Dean's Alliance, da Universidade de Indiana. Ela detém o título de juris doctor pela Faculdade de Direito da Universidade da Virgínia Ocidental e bacharelados em biologia e Administração Pública pela Faculdade Wesleyana da Virgínia Ocidental e é diretora certificada pela Associação Nacional de Diretores Corporativos (National Association of Corporate Directors, NACD).

A Sra. Reed comentou: "É uma honra ser candidata a um assento no Conselho de Administração da Takeda neste momento significativo da orgulhosa história da empresa. Tenho um profundo respeito pela forte liderança da Takeda nas ciências biofarmacêuticas, por seu crescimento com base em valores e sustentabilidade. Fico muito satisfeita de ter a oportunidade de contribuir para o cumprimento da promessa da Takeda de uma saúde melhor e tratamentos que mudam a vida das pessoas em todo o mundo".

John Maraganore, Ph.D., é um executivo pioneiro, com mais de três décadas de experiência no setor farmacêutico. Ele foi diretor executivo e diretor da Alnylam Pharmaceuticals por quase 20 anos e se aposentou no fim de 2021. De junho de 2017 a maior de 2019, foi presidente da Organização do Setor de Biotecnologia (Biotechnology Industry Organization, BIO). Antes de ingressar na Alnylam, o Dr. Maraganore foi executivo e membro da equipe executiva da Millennium Pharmaceuticals, Inc. Anteriormente, foi diretor de biologia molecular e de mercado e desenvolvimento de negócios da Biogen, Inc. Na Biogen, ele inventou e liderou a descoberta e o desenvolvimento da bivalirudina para injeção. O Dr. Maraganore tem Ph.D. e mestrados em bioquímica e biologia molecular pela Universidade de Chicago.

O Dr. Maraganore comentou: "Admiro a jornada de transformação da Takeda em uma das empresas farmacêuticas líderes globais e, se aprovado, espero trabalhar ao lado dos outros membros do Conselho para apoiar a missão da empresa de oferecer medicamentos revolucionários por meio de suas destacadas capacidades científicas e comerciais".

Candidatos a diretores que não são membros do Comitê de Auditoria e Supervisão

-0- *T NomeCategoriaFunção prevista Christophe Weber Interno Existente Diretor representante, presidente e diretor executivo Masato Iwasaki Interno Existente Diretor representante, Assuntos Gerais do Japão Andrew Plump Interno Existente Diretor, presidente, Pesquisa e Desenvolvimento Constantine Saroukos Interno Existente Diretor, diretor financeiro Olivier Bohuon Externo Existente Externo Jean-Luc Butel Externo Existente Externo Ian Clark Externo Existente Externo Steven Gillis Externo Existente Externo Masami Iijima Externo Novo Diretor externo, presidente da reunião do Conselho John Maraganore Externo Novo Externo Michel Orsinger Externo Novo Externo *T

Candidatos a diretores que são membros do Comitê de Auditoria e Supervisão

-0- *T NomeCategoriaFunção prevista Koji Hatsukawa Externo Existente Diretor externo, presidente do Comitê de Auditoria e Supervisão a ser confirmado pelos membros do Conselho de Normas Contábeis (Accounting Standards Council) Emiko Higashi Externo Existente Diretor externo, membro do Comitê de Auditoria e Supervisão Yoshiaki Fujimori Externo Novo Diretor externo, membro do Comitê de Auditoria e Supervisão Kimberly A. Reed Externo Novo Diretor externo, membro do Comitê de Auditoria e Supervisão *T

[Observação: A indicação de membros para o Comitê Nomeação e Remuneração para o próximo mandato será discutida e determinada na reunião do Conselho de Administração de 29 de junho, a ser realizada após a 146a Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.]

