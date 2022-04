Comunicado do Business Wire :PROMPERÚ

A participação do Peru na Expo 2020 Dubai culminou com uma importante conquista na Expo 2020 Dubai: o Pavilhão do Perurecebeu o Prêmio de Ouro de Pavilhão Autoconstruído na Categoria B (entre 1.750 e 2.500 m2). Esse prêmio máximo reconheceu o conceito "Peru Eterno", uma incrível síntese da riqueza histórica, multicultural e megadiversa do Peru, informou a Comissão para a Promoção de Exportações e Turismo, a PROMPERÚ.

BIE Day Ceremony of Prizes and Awards at Expo 2020 Dubai: Peru wins the Gold Award of Self-built pavilions - Category B (between 1,750m2 and 2,500m2). The Peru Pavilion welcomed over 1.7 million visitors presenting the concept "Timeless Peru", an exciting synthesis of Peru's historical, multicultural and mega-diverse richness. (Photo: PROMPERÚ)

A Cerimônia de Premiação BIE Day, realizada no Jubilee Park da Dubai Expo, foi organizada pelo Bureau de Internacional de Exposições. Um total de 51 prêmios de ouro, prata e bronze foram entregues e o Peru foi o único país da América do Sul no evento que recebeu ouro.

"A seleção dos vencedores da Premiação Oficial dos Participantes foi realizada por um júri internacional formado por nove especialistas internacionais e emiradenses, que visitaram duas vezes cada um dos pavilhões nacionais, em janeiro e março de 2022. Os prêmios celebram aqueles que contribuíram significativamente com o sucesso da Exposição Universal", afirmou Antoine Bourdeix, diretor de comunicação do BIE.

Os 2.500 metros de área construída do pavilhão peruano foram visitados por influenciadores, televisão emiradense e repórteres internacionais, que foram surpreendidos de maneira agradável pelo resumo da cultura e da biodiversidade peruana. Os repórteres da CNN, da Khaleej Times e da Gulf News destacaram o precioso conceito do Pavilhão do Peru e as expressões culturais e musicais do país representadas pela guitarra Ayacucho e a dança das tesouras.

O jornal de Abu Dhabi, The National, incluiu o Peru em seu artigo "Expo Dubai: cinco pavilhões fantásticos que você não deve ignorar" e a revista Emirates Woman mencionou o Peru na lista dos pavilhões mais bonitos da exposição. Esses reconhecimentos foram recentemente endossados pela conquista do Prêmio World Expo da revista EXHIBITOR na categoria Voto Popular, onde o Pavilhão do Peru foi eleito em mais de 550.000 visitas de leitores e entusiastas do Expo que votaram. Da mesma forma, o Peru liderou os comentários positivos entre países da América Latina no aplicativo móvel oficial da Expo Dubai utilizado pelos visitantes para classificar suas experiências nos pavilhões nacionais.

A participação do Peru foi organizada pelo Ministério de Comércio Exterior e Turismo (MINCETUR) através da PROMPERÚ, e contou com a dedicação de talentosos peruanos, além do apoio da DP World, Pisco 1615, Flo Trading, Modenart Perú, Terracota Lab e Adolf Finseth.

José Carlos Collazos [email protected]

