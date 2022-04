Ao menos 20 corpos encontrados uma rua da cidade ucraniana de Bucha

Os corpos de pelo menos 20 homens em trajes civis foram encontrados neste sábado em uma rua de Bucha, cidade ao noroeste de Kiev retomada pelas forças ucranianas depois que foi ocupada pelas tropas russas.

Um corpo tinha as mãos amarradas, segundo o correspondente da AFP. Os cadáveres estavam posicionados ao longo de centenas de metros. As causas das mortes não foram determinadas oficialmente.

As tropas russas se retiraram recentemente de várias localidades próximas de Kiev, depois que fracassaram na tentativa de cercar a capital. As autoridades ucranianas anunciaram que Bucha foi "libertada".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os combates e bombardeios deixaram um panorama apocalíptico, com grandes buracos em edifícios residenciais e automóveis destruídos em vários pontos da cidade.

Dezesseis dos 20 cadáveres estavam na calçada de uma rua ou próximo a esta. Três estavam no meio da estrada e um no pátio de uma residência.

Um passaporte ucraniano foi encontrado perto do corpo com as mãos amarradas.

Todas as vítimas estavam com roupas civis. Dois estavam próximos de bicicletas e outro perto de um carro abandonado. Alguns estavam de bruços e outros de costas.

O estado de alguns corpos indica que estavam no local há vários dias.

dk/dt/js/es/fp

Tags