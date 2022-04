Van Gaal diz que Holanda teve um sorteio mais fácil do que na Copa do Brasil-2014

O técnico da Holanda, Louis Van Gaal, disse nesta sexta-feira que sua equipe teve um sorteio mais favorável do que sua última participação, na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Os holandeses estão no Grupo A, ao lado do país anfitrião Catar, Equador e o Senegal, campeão da Copa Africana de Nações. Em 2014, a Holanda venceu um grupo que incluía Espanha, Chile e Austrália, e chegou às semifinais.

"É um sorteio melhor do que em 2014, mas isso não significa nada", disse ele à emissora pública NOS. "Continuaremos a nos preparar bem".

Van Gaal, que neste mês gerou polêmica ao dizer que era "ridículo" manter a Copa do Mundo no Catar, previu antes do sorteio que a Holanda enfrentaria o país anfitrião.

"Foi uma aposta, mas é claro que é bom quando uma aposta se torna realidade", disse ele. "Eu não estive no Catar ou no Senegal com frequência... então não conheço esses países tão bem."

"Temos observadores muito bons que vão acompanhar as coisas", disse ele. "Eles sempre analisam nossos adversários e fizeram um trabalho fantástico até agora".

Van Gaal acusou a Fifa de trazer o torneio para o Catar por "dinheiro e interesses comerciais", acrescentando que "este é a principal motivação da Fifa".

