Unesco afirma que invasão russa destruiu 53 sítios culturais na Ucrânia

A invasão russa da Ucrânia destruiu 53 sítios culturais desde seu início em 24 de fevereiro, indicou, nesta sexta-feira (1º), um porta-voz da Unesco, precisando que a lista "não é completa".

"As autoridades ucraninas apontaram fatos, que, em seguida, foram verificados pelas nossas imagens de satélite e pelos nossos agentes no local", explicou o porta-voz do organismo da ONU sobre o patrimônio cultural.

