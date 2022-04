UE: estamos desapontados com sanções injustificadas pela China contra membros do Parlamento

A União Europeia disse nesta sexta-feira, 1º, estar "desapontada" com as sanções "injustificadas" da China, incluindo contra membros do Parlamento Europeu, e medidas "coercitivas" contra o Mercado Único da UE e Estados-membros. No 23º encontro bilateral entre as potências, nesta sexta-feira, o bloco pediu para que a China encerre tais ações por um engajamento "mais produtivo que beneficie ambos os lados", segundo comunicado.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, conversaram por videoconferência com o presidente chinês, Xi Jinping. Além da invasão da Ucrânia pela Rússia, abordada em coletiva mais cedo pelas autoridades europeias, von der Leyen ressaltou ter debatido sobre cooperação em assuntos como segurança alimentar global, mudança climática e combate à covid-19.

De acordo com nota da UE, os líderes concordaram em cooperar sobre questões ligadas à transição energética. As duas partes devem ainda retomar diálogo sobre questões digitais. O bloco europeu reiterou suas preocupações com direitos humanos na China.

