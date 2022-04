Ucrânia bombardeia depósito de gasolina na Rússia, afirma governo local

Dois helicópteros ucranianos bombardearam um depósito de gasolina em território russo, na localidade de Belgorod, informou o governador local nesta sexta-feira (1).

"Aconteceu um incêndio no depósito de petróleo devido a um bombardeio efetuado por dois helicópteros militares ucranianos, que entraram no território russo voando a baixa altitude", afirmou Vyacheslav Gladkov em seu canal no Telegram.

Belgorod fica 80 quilômetros ao norte de Kharkiv, uma grande cidade ucraniana atacada pelas tropas russas desde o início da ofensiva do Kremlin.

Em outra mensagem, o governador afirmou que os bombeiros trabalhavam para apagar o incêndio e que dois funcionários do depósito ficaram feridos. O ministério russo de Situações de Emergência informou que 170 funcionários seguiram para o local.

O grupo Rosneft, proprietário do depósito, anunciou que retirou os trabalhadores do local.

Na quarta-feira foram registradas explosões em um depósito de munições da região de Belgorod, sem que as autoridades russas explicassem o que motivou o incidente.

