Senegal-Holanda será jogo de abertura da Copa do Mundo no lugar de Catar-Equador

Senegal e Holanda farão o jogo de abertura da Copa do Mundo do Catar-2022 no dia 21 de novembro, de acordo com a programação completa divulgada nesta sexta-feira pela Fifa, que reagendou para a noite o duelo Catar-Equador, primeira partida do país anfitrião, mas tradicionalmente marcada para abrir a Copa do Mundo.

O jogo entre os donos da casa e os equatorianos está marcado para as 19h00 locais (13h00 de Brasília), ou seja, depois de outros dois jogos inaugurais, Senegal-Holanda às 13h00 (7h00 de Brasília) e Inglaterra-Irã às 16h00 (10h00 de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

jed/hpa/aam

Tags