Rússia retoma recrutamento militar em pleno conflito com Ucrânia

A Rússia retomou, nesta sexta-feira (1º), a mobilização de jovens para o serviço militar obrigatório de um ano, em meio ao conflito armado na Ucrânia, garantindo que os recrutas não serão enviados para a frente de batalha.

Todo o ano, dezenas de milhares de russos com idades entre 18 e 27 anos são convocados pelo Exército durante dois períodos de recrutamento, na primavera/verão e no outono (outono/inverno e primavera no Brasil, respectivamente).

Para esta convocação da primavera de 2022, o presidente Vladimir Putin estabeleceu como objetivo enviar 134.500 jovens para o serviço militar, de acordo com um decreto publicado pelo Kremlin.

Muitos russos conseguem, no entanto, evitar o serviço militar, pagando propina, obtendo dispensa médica, ou por estar na faculdade.

Em 9 de março, o Ministério da Defesa reconheceu que havia recrutas combatendo na Ucrânia e que alguns haviam sido feitos prisioneiros. O Exército assegurou que eles foram enviados para o "front" por engano e foram repatriados.

O governo russo afirma que, segundo as instruções de Putin, apenas soldados e oficiais que assinaram um contrato estão no terreno na Ucrânia neste momento.

Vários jornais russos independentes relataram casos de recrutas que foram obrigados, ou estimulados, a assinar um contrato e, na sequência, enviados para a frente de guerra.

Em 29 de março, o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, reiterou que nenhum recruta será enviado para "zonas quentes", acrescentando que aqueles, cujo serviço militar termina nesta primavera, serão colocados como reservistas e mandados para casa.

