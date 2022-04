Príncipe Andrew é citado em caso de fraude em Londres

Afastado da vida pública britânica por um escândalo de abuso sexual, o príncipe Andrew se viu envolvido, nesta sexta-feira (1º), em um processo por fraude aberto contra um empresário turco, de quem recebeu "importantes quantias" de dinheiro.

O duque de York, de 62 anos, e sua ex-mulher Sarah Ferguson foram citados em um processo na Alta Corte de Londres entre Nebahat Isbilen, uma turca septuagenária, e Selman Turk, um empresário turco com residência em Londres.

Nebahat afirma ter confiado no banqueiro para tirar sua fortuna da Turquia depois que seu marido foi preso em seu país de origem por "razões políticas".

De acordo com os documentos apresentados no caso, o príncipe e sua ex-mulher receberam "importantes quantias" deste ex-banqueiro, acusado de desviar cerca de 40 milhões de libras (em torno de US$ 52 milhões) de Isbilen.

"O dinheiro foi usado para fins não relacionados com a sra. Isbilen, como, por exemplo, importantes quantias pagas ao príncipe Andrew e à Sarah Ferguson", conforme os advogados da demandante.

Segundo o jornal britânico Daily Telegraph, o príncipe recebeu mais de um milhão de libras.

Esses pagamentos teriam incluído um "presente" de 750.000 libras feito por Isbilen, aconselhada por Turk. Ela acreditava que, em troca, receberia ajuda para obter um um passaporte britânico e fugir da Turquia. O filho da rainha já devolveu o dinheiro, mas "se recusou" a responder às perguntas do advogado de Isbilen, acrescentou o jornal.

A denunciante declara que este pagamento foi feito em novembro de 2019, poucos dias depois de o empresário, a quem havia confiado sua fortuna, ganhar um prêmio em um concurso de empresários organizado pelo príncipe.

Afastado da vida pública, Andrew apareceu, na terça-feira (29), na Abadia de Westminster de braço dado com a mãe. Foi a primeira vez desde que chegou a um acordo extrajudicial com a americana Virginia Giuffre, em um caso no qual foi acusado de agressão sexual quando ela era menor de idade e vítima do falecido financista pedófilo americano Jeffrey Epstein.

Como resultado dessas acusações, Andrew foi privado, em janeiro deste ano, de suas honras militares e não pode mais usar seu título de Alteza Real.

