Pentágono anuncia US$ 300 milhões adicionais em ajuda militar à Ucrânia

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (1º) que destinará mais US$ 300 milhões para "assistência de segurança", no objetivo de aumentar as capacidades defensivas da Ucrânia contra a invasão russa.

A ajuda, somada aos US$ 1,6 bilhão já prometidos por Washington, inclui sistemas de foguetes guiados a laser, drones, munição, dispositivos de visão noturna, sistemas táticos de comunicação segura, suprimentos médicos e peças de reposição.

"Esta decisão ressalta o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a soberania e integridade territorial da Ucrânia em apoio aos seus esforços heroicos para repelir a guerra da Rússia", disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em comunicado.

