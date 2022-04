PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia denuncia ataque aéreo ucraniano em seu território

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

COPA 2022: Acompanhamento do sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar-2022

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Ucrânia bombardeia depósito de gasolina na Rússia

Dois helicópteros ucranianos bombardearam um depósito de gasolina em território russo, na localidade de Belgorod, oeste da Rússia, a 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, informou o governador local nesta sexta-feira (1).

(Ucrânia conflito Rússia guerra invasão energia, Prev, 460 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Escassez e invasão das tropas russas marcam a vida de cidade ucraniana ocupada

Nas ruas, há escassez de medicamentos. Nas casas, há invasão dos soldados russos. Os residentes da cidade ucraniana de Kherson, ocupada por Moscou, descreveram à AFP um sombrio panorama de sua vida cotidiana.

(Ucrânia conflito Rússia medicamentos invasão sociedade violência, Ângulo, 510 palavras, já transmitida)

FOTOS

ODESSA:

Cidades no sul da Ucrânia estão desfiguradas pela guerra

No coração de Odessa, com seu cavalete colocado no meio do encantador calçadão Deribasovskaya e rodeado de sacos de areia, Viktor Oliynik pinta em tons pastéis a nova fisionomia da cidade, uma joia arquitetônica do sul da Ucrânia.

(Ucrânia história Rússia guerra invasão, Reportagem, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS

NOVOSIBIRSK:

Helga Pirogova, uma política opositora russa que nega ser 'colaboracionista'

Quando Helga Pirogova chegou à reunião de vereadores da cidade russa de Novosibirsk em 16 de março, vestia uma camisa azul e uma coroa de flores amarelas na cabeça. As cores da bandeira ucraniana.

(Ucrânia conflito Rússia política, Perfil, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

BRUXELAS:

UE alerta a China sobre sua 'reputação' caso decida apoiar a invasão russa

A União Europeia (UE) pediu à China, nesta sexta-feira (1º), para não "interferir" nas sanções ocidentais contra a Rússia pela invasão da Ucrânia e alertou que o apoio a Moscou "prejudicará seriamente a reputação" do país asiático na Europa.

(UE China Ucrânia Rússia guerra política economia, Prev, 700 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Na Rússia, jovens se dividem entre a angústia e o patriotismo diante do serviço militar

Eles têm 18 anos. Com a chegada do momento da temporada de alistamento militar na Rússia, alguns dizem que estão prontos, mesmo que tenham que lutar na Ucrânia, enquanto outros estão aliviados por ter conseguido dispensa ou farão de tudo para obtê-la.

(Rússia serviço militar Ucrânia guerra sociedade, Ângulo, 620 palavras, já transmitida)

PARIS:

Unesco afirma que invasão russa destruiu 53 sítios culturais na Ucrânia

A invasão russa da Ucrânia destruiu 53 sítios culturais desde seu início em 24 de fevereiro, indicou, nesta sexta-feira (1º), um porta-voz da Unesco, precisando que a lista "não é completa".

(Unesco Ucrânia Rússia guerra cultura, acompanhamento)

PARIS:

O quebra-cabeça das rotas de exportação para a agricultura ucraniana

A Ucrânia planeja exportar seus produtos agrícolas do porto romeno de Constanta, no Mar Negro, já que sua própria infraestrutura está bloqueada pela invasão russa.

(Ucrânia conflito matérias-primas Rússia Romênia transporte comercial, Perguntas e Respostas, 700 palavras, a ser transmitida)

=== COPA 2022 ===

DOHA:

Acompanhamento do sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar-2022.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

MANAGUA:

Diretor de jornal crítico a Ortega na Nicarágua condenado a nove anos de prisão

O diretor do jornal La Prensa da Nicarágua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, foi condenado na quinta-feira a nove anos de prisão pela acusação de lavagem de dinheiro, em um dos vários processos contra opositores do governo de Daniel Ortega.

(Nicarágua prisioneiros condenação justiça política repressão, Prev, 450 palavras, já transmitida)

FOTOS

BOGOTÁ:

Bom momento de candidata negra à vice gera fúria racista na Colômbia

Dos insultos classistas à comparação com um macaco: o bom momento político da candidata e ambientalista Francia Márquez, de 40 anos, deflagrou uma fúria racista neste país historicamente governado por homens da elite branca.

(Colômbia política governo racismo sociedade, Ângulo, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS

JACO:

Na Costa Rica, turismo e pobreza têm vista para o mar

No final de uma rua repleta de hotéis de luxo, uma dezena de casas de zinco e de madeira passam despercebidas pelos turistas no balneário de Jacó, na Costa Rica. Ambos os lados são banhados pelo mesmo mar, mas não pela mesma sorte.

(Costa Rica turismo política pobreza eleições sociedade, Reportagem, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS

HAVANA:

Famílias de manifestantes indignadas com duras condenações em Cuba

"Dentro de mim há um sofrimento revolucionário", diz Virgen Frómeta, irmã de um cubano com cidadania alemã, que saiu para protestar em 12 de julho em Havana e foi condenado a 25 anos pelo crime de sedição.

(Cuba justiça protestos sociedade repressão, Reportagem, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

HAIA:

Chile considera 'absurda' reclamação da Bolívia por águas do rio Silala

O Chile considerou, nesta sexta-feira (1º), como "absurda" a reclamação da Bolívia na Corte Internacional de Justiça (CIJ) de Haia para que o país vizinho pague pega utilização das águas do Silala, um rio internacional para os chilenos, mas que os bolivianos afirmam ser um afluente que nasce de mananciais de sua propriedade.

(Chile Bolívia CIJ rio direto política diplomacia, Prev, 550 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Câmara baixa do Congresso dos EUA debate descriminalização da maconha

A câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos está debatendo nesta sexta-feira um projeto de lei para retirar a maconha da lista federal de drogas perigosas, um passo histórico em direção à sua descriminalização, já em vigor em muitos estados.

(EUA maconha justiça política sociedade, Prev, a ser transmitida)

WASHINGTON:

EUA suspende restrição migratória 'Título 42' imposta devido à pandemia

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira(1) que vão rescindir a ordem de saúde pública conhecida como Título 42, imposta pela pandemia de covid-19 e exigindo a remoção de migrantes não autorizados que chegam às fronteiras terrestres para conter a propagação do vírus.

(EUA migração política sociedade, Prev, a ser transmitida)

BUENOS AIRES:

Ex-combatentes argentinos prestam homenagem aos que tombaram na guerra das Malvinas, 40 anos depois

Com uma vigília na remota cidade de Río Grande, em frente às Ilhas Malvinas, a Argentina inicia nesta sexta-feira à noite as comemorações do 40º aniversário do início da guerra contra o Reino Unido.

(Argentina ReinoUnido Malvinas conglito guerra história, Prev, a ser transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

BUDAPESTE:

Hungria vota no domingo para prolongar ou não a era Viktor Orban

Os húngaros comparecem às urnas no domingo após uma campanha tensa, dominada pela guerra na Ucrânia, com uma leve vantagem nas pesquisas para o primeiro-ministro Viktor Orban, que está no poder há 12 anos e enfrenta uma oposição que pela primeira vez está unida.

(Hungria conflito Rússia eleições política Ucrânia, Ângulo, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

BUDAPESTE:

Hungria de Orban em quatro polêmicas

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, que busca no domingo (3) um quarto mandato consecutivo, transformou profundamente seu país ignorando as críticas dos ocidentais, que lhe atribuem uma gestão autoritária.

(Hungria conflito Rússia eleições política Ucrânia, Quadro, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

VATICANO:

Papa Francisco pede perdão por abusos em internatos católicos para indígenas no Canadá

O papa Francisco pediu "desculpas" nesta sexta-feira (1º) pela tragédia da violência exercida durante décadas em internatos católicos para indígenas no Canadá e expressou o desejo de viajar ao país no fim de julho.

(Religião Canadá Vaticano papa indígenas sociedade, Prev, 540 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

HAIA:

Há 20 anos, Holanda virou o 1º país a autorizar eutanásia

Borboletas douradas decoram as paredes da luminosa entrada do centro de especialistas sobre a eutanásia na Holanda, uma homenagem aos pacientes que a instituição ajudou a morrer com dignidade após sua legalização no país há 20 anos.

(Holanda eutanásia saúde sociedade, Prev, 600 palavras, já transmitida)

PARIS:

Polêmica McKinsey persegue Macron em reta final de campanha na França

O uso de consultorias pelo governo, especialmente a McKinsey, põe na corda bamba a candidatura à reeleição do presidente francês Emmanuel Macron, ressuscitando sua imagem de "presidente dos ricos" a nove dias do primeiro-turno.

(França eleições política sociedade governo, Ângulo, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS

LONDRES:

Guerra das Malvinas, um impulso para a prosperidade do território britânico

Se na Argentina a guerra das Malvinas ainda é uma ferida aberta, do lado britânico ela se apresenta como uma libertação que, 40 anos depois, permitiu que este arquipélago do Atlântico Sul oferecesse prosperidade.

(ReinoUnido Argentina Malvinas conflito território guerra, Ângulo, 600 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM: Insatisfação aumenta por confinamento em Xangai

Alimentos às vezes de difícil acesso, pacientes recusados no hospital, medo de serem colocados em confinamento solitário: os moradores de Xangai expressavam seu descontentamento nesta sexta-feira (1º) com o confinamento progressivo da cidade mais populosa da China.

(China vírus epidemia saúde política sociedade, Prev, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS

COLOMBO:

Sri Lanka mobiliza forças de segurança após tentativa de ataque à casa do presidente

O Sri Lanka mobilizou as forças de segurança nesta sexta-feira (1) na capital Colombo, depois que manifestantes tentaram atacar a casa do presidente, no momento em que o país enfrenta a pior crise econômica desde sua independência.

(SriLanka política economia conflito, Prev, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

WASHINGTON:

EUA sanciona entidades ligadas a mísseis intercontinentais norte-coreanos

Os Estados Unidos impuseram nesta sexta-feira(1) sanções a uma organização de pesquisa norte-coreana e quatro subsidiárias por supostas ligações a um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais após testes recentes do Estado com armas nucleares.

(EUA CoreiaNorte mísseis armas sanções, acompanhamento)

-- ORIENTE MÉDIO

RAMALLAH:

Forças israelenses matam palestino na Cisjordânia ocupada

As forças israelenses mataram um palestino nesta sexta-feira em Hebron, sul da Cisjordânia ocupada, informou o ministério da Saúde palestino.

(Israel palestinos violência, acompanhamento)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Inflação da Eurozona bate novo recorde em março, a 7,5%

O índice de inflação na zona do euro bateu um novo recorde em março, a 7,5% em ritmo anual, de acordo com a Eurostat, em um cenário de guerra na Ucrânia que elevou os preços da energia e dos alimentos.

(UE inflação Ucrânia conjuntura Rússia consumo conflito mercado preços, Prev, 560 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Mais de 30 países se juntam aos EUA na liberação das reservas de petróleo

O presidente Joe Biden disse, nesta sexta-feira (1), que mais de 30 países se uniram aos Estados Unidos na liberação de suas reservas de petróleo para estabilizar o mercado instável pela guerra na Ucrânia.

(EUA economia petróleo energia Rússia Ucrânia guerra, acompanhamento)

WASHINGTON:

EUA quase normalizaram o mercado de trabalho em março

O mercado de trabalho dos EUA está quase recuperado do desemprego em massa gerado pela pandemia, adicionando milhares de empregos em março e voltando à taxa de desemprego anterior ao surto de covid.

(EUA emprego economia sociedade crise, Prev, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

LAS VEGAS:

Astro do jazz Jon Batiste contra o melhor do pop no Grammy em Las Vegas

O melhor da música se reunirá em Las Vegas no domingo (3) para a 64ª edição do Grammy, na qual o astro do jazz Jon Batiste, que lidera as indicações, enfrentará uma constelação de estrelas pop.

(EUA música entretenimento prêmio Grammys, Apresentação, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

LAS VEGAS:

Indicados nas principais categorias do Grammy 2022

O músico de jazz Jon Batiste recebeu o maior número de indicações (11) para o Grammy, que acontecerá no domingo, seguido por Justin Bieber, H.E.R. e Doja Cat com oito e Billie Eilish e o fenômeno do pop Olivia Rodrigo, com sete.

(EUA entretenimento prêmio Grammy, Quadro, já transmitida)

PARIS:

Planeta Marte sai do seu silêncio

As primeiras gravações de áudio de Marte revelam um planeta tranquilo, onde o som circula lentamente e em duas velocidades diferentes, de acordo com um artigo publicado na revista Nature nesta sexta-feira (1º).

(Espaço física astronomia, 480 palavras, já transmitida)

PARIS:

Assédio sexual já chegou ao metaverso

Um avatar pode ser agredido sexualmente? Com a expansão dos metaversos, esses universos de realidade virtual, surgiram também os primeiros casos de assédio, uma experiência que pode ser traumatizante.

(Mulheres assédio lazer internet, Prev, 540 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

=== ESPORTE ===

FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags