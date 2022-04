Nigéria demite técnico depois de ficar fora da Copa do Mundo do Catar-2022

O técnico da Nigéria, Augustine Eguavoen, e seus assistentes pediram demissão depois de não conseguir classificar a seleção do país para a Copa do Mundo do Catar-2022, anunciou a Federação Nigeriana de Futebol (NFF) na noite desta quinta-feira.

A demissão da comissão técnica é "com efeito imediato", declarou a NFF em um comunicado, pelo que os restantes dois anos e meio de contrato estão cancelados.

A NFF indicou que a partir de agora será anunciada a nova comissão técnica das "Super Águias".

Na terça-feira, Gana eliminou a Nigéria graças ao critério do gol marcado fora de casa (1 a 1; 0 a 0 no jogo de ida), se classificando assim para a Copa do Mundo.

