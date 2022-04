"Não vamos facilitar para Brasil e Sérvia", avisa técnico da Suíça

O técnico da seleção suíça, Murat Yakin, entrevistado pela rede SRF de seu país, disse nesta sexta-feira, após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar-2022, que sua seleção não facilitará as coisas para Brasil e Sérvia, os outros dois favoritos do grupo G, que é completado por Camarões.

"São bonitos desafios, boas equipes e bons jogadores. Vamos nos preparar muito bem para chegar às próximas fases. Conhecemos o Brasil e a Sérvia desde a Copa do Mundo de 2018 e não vamos facilitar para eles", avisou o treinador suíço, que se classificou como líder do seu grupo nas eliminatórias europeias, à frente da Itália.

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, na fase de grupos, a Suíça empatou com o Brasil (1 a 1) e venceu a Sérvia por 2 a 1.

Brasil e Suíça avançaram às oitavas de final em primeiro e segundo lugar, respectivamente.

"Camarões superou as eliminatórias da Copa do Mundo e também têm uma equipe muito interessante. Estou satisfeito com o sorteio. Mal podemos esperar para encontrar todos os nossos adversários", acrescentou.

