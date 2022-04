Inglaterra "deve avançar nesse grupo", avalia técnico Gareth Southgate

O técnico da seleção inglesa Gareth Southgate analisou seus adversários do Grupo B da Copa do Mundo do Catar-2022 - Estados Unidos, Irã e um país entre Escócia, País de Gales ou Ucrânia - e mostrou seu otimismo.

"Devemos avançar nesse grupo", disse o treinador à BBC. "Nosso primeiro objetivo será sair do grupo e veremos a partir daí".

"Estados Unidos e Irã são dois países que não enfrentamos há muito tempo, e ainda não conhecemos o último adversário, mas a possibilidade de um 'derby' britânico está aberta", acrescentou Southgate, sem fechar as portas para um confronto contra Escócia ou País de Gales na fase de grupos, já que as duas seleções britânicas ainda têm chances de se classificar.

"Quando você tem a vantagem de ser cabeça de chave, evita seis ou sete equipes muito importantes", continuou ele.

"A maioria dos cabeças-de-chave deve estar feliz com seu grupo. Havia equipas bem classificadas no segundo pote. O jogo contra os Estados Unidos vai ser interessante. Eles têm alguns bons jogadores e sabemos do que são capazes", concluiu Southgate.

