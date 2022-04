Guerra na Ucrânia alimenta temores entre jovens russos em idade de recrutamento

Enquanto as forças de Moscou atolam na Ucrânia, muitos jovens russos em idade de alistamento estão cada vez mais nervosos com a perspectiva de serem enviados para o combate. O que torna esses medos particularmente agudos é um recrutamento anual de primavera que começa nesta sexta-feira, 1º e visa reunir 134.500 homens para uma missão militar de um ano.

O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, prometeu em uma reunião do alto escalão militar nesta semana que os novos recrutas não serão enviados para linhas de frente ou "pontos quentes". Mas a declaração foi recebida com ceticismo por muitos na Rússia que se lembram das guerras separatistas na república meridional da Chechênia nos anos 1990 e início dos anos 2000, quando milhares de jovens mal treinados foram mortos.

"Não confio neles quando dizem que não enviarão recrutas para o combate. Eles mentem o tempo todo", disse Vladislav, um jovem de 22 anos que está concluindo seus estudos e teme enfrentar o recrutamento imediatamente após a formatura. Ele pediu que seu sobrenome não fosse divulgado, temendo represálias.

Todos os homens russos com idades entre 18 e 27 anos devem servir um ano nas forças armadas, mas uma grande parte evita o recrutamento por motivos de saúde ou adiamentos concedidos a estudantes universitários. A proporção de homens que evitam o recrutamento é particularmente grande em Moscou e outras grandes cidades.

Mesmo que o presidente Vladimir Putin e seus funcionários digam que os recrutas não estão envolvidos no que as autoridades russas chamam de "operação militar especial na Ucrânia", muitos parecem ter sido feitos prisioneiros durante seus primeiros dias. Vídeos surgiram da Ucrânia de russos capturados, alguns sendo mostrados chamando seus pais, e foram colocados nas mídias sociais.

A mãe de um dos prisioneiros disse que reconheceu seu filho recruta de 20 anos em um vídeo, embora ele tenha sido mostrado com os olhos vendados. "Eu o reconheci pelos lábios, pelo queixo. Você sabe, eu o teria reconhecido pelos dedos", disse a mulher, que pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome, Liubov, por motivos de segurança. "Eu o amamentei. Eu o criei."

O Ministério da Defesa foi forçado a recuar em suas declarações e reconhecer que alguns recrutas foram enviados para a Ucrânia "por engano" e foram feitos prisioneiros enquanto serviam com uma unidade de suprimentos longe do front.

Houve alegações de que, antes da invasão, alguns recrutas foram forçados a assinar contratos militares que permitiam que fossem enviados para o combate - tarefa que normalmente é reservada apenas para voluntários do exército. Alguns dos soldados capturados disseram que foram informados por seus comandantes que estavam indo para um exercício militar, mas de repente se viram lutando na Ucrânia.

Liudmila Narusova, membro da câmara alta do parlamento russo, falou no início de março sobre um grupo inteiro de 100 homens que foram forçados a assinar esses contratos e foram enviados para a zona de combate - e apenas quatro sobreviveram. Oficiais militares não comentaram sobre sua alegação.

Svetlana Agapitova, a comissária de direitos humanos em São Petersburgo, disse na quarta-feira que parentes de sete soldados escreveram para ela reclamando que os homens foram forçados a assinar o contrato e enviados à Ucrânia contra sua vontade. Ela disse que dois deles já haviam sido trazidos de volta para a Rússia.

A Rússia afirmou que a Ucrânia bombardeou um depósito de gasolina em seu território e que a ação vai afetar as negociações entre os dois países.

Nos últimos anos, o Kremlin enfatizou o aumento da parcela de soldados voluntários contratados, à medida que buscava modernizar o exército e melhorar sua prontidão. A força de 1 milhão agora tem mais de 400.000 soldados contratados, incluindo 147.000 na infantaria. Se a guerra continuar, esses números podem ser insuficientes para sustentar as operações.

O Kremlin pode eventualmente enfrentar uma escolha: continuar lutando com um número limitado de tropas e ver a ofensiva paralisar, ou tentar reabastecer as fileiras com um alistamento mais amplo e arriscar a indignação pública que poderia alimentar o sentimento anti-guerra e desestabilizar a situação política. Tal cenário ocorreu durante os combates na Chechênia.

Suspensão de adiamentos

Dmitri, um especialista em TI de 25 anos, tem um adiamento que deve mantê-lo fora do recrutamento por razões médicas. Mas ele ainda está nervoso como muitos outros, temendo que as autoridades possam abrir mão de alguns adiamentos para reforçar os militares.

"Eu odeio a guerra. Acho um desastre total", disse Dmitri, que também pediu para não ser identificado pelo sobrenome, temendo represálias. "Temo que o governo possa mudar as regras e eu tenha que enfrentar o alistamento. Eles também estavam dizendo há meses que não atacariam a Ucrânia, então por que eu deveria confiar no que eles dizem sobre o alistamento agora?"

A legislação proposta facilitaria o alistamento ao permitir que recrutadores militares convocassem recrutas com mais facilidade, mas o projeto foi suspenso por enquanto.

Ainda assim, aumentou a ansiedade do público.

Alexei Tabalov, um advogado que aconselha os recrutas, disse que os painéis médicos nos escritórios de recrutamento geralmente admitem jovens que deveriam ser dispensados do serviço por causa de doenças. Agora, acrescentou, suas atitudes podem se tornar ainda mais duras.

"É bastante provável que os médicos fechem os olhos para as doenças dos recrutas e os declarem aptos para o serviço militar", disse Tabalov.

Proibição de deixar o país

Além de diminuir o padrão médico para os recrutas, há temores de que o governo possa tentar impor algum tipo de lei marcial que proibiria os russos de deixar o país e, como a Ucrânia, os forçaria a lutar.

"Recebemos muitas ligações de pessoas com medo de mobilização", disse Tabalov. "As pessoas agora estão com medo de tudo nesta situação. Ninguém sequer pensou antes na necessidade de analisar a lei de mobilização."

O Kremlin negou veementemente tais planos, e oficiais militares insistem que o Exército tem soldados contratados suficientes para servir na Ucrânia. Ainda assim, muitos russos continuam céticos em relação às negações das autoridades, dado seu histórico.

"Que tipo de confiança pode haver se Putin disser um dia que os recrutas não serão enviados para lá... e então o Ministério da Defesa reconhecer que eles estavam lá?" perguntou Tabalov.

Uma lei existente permite um serviço civil alternativo de 21 meses em hospitais, asilos e outras instalações para aqueles que consideram o serviço militar incompatível com suas crenças, mas os escritórios de recrutamento militar geralmente ignoram amplamente os pedidos para esse serviço.

Depois que a guerra começou, Tabalov disse que seu grupo viu um grande aumento nas consultas sobre a lei de serviço alternativo, que é vagamente formulada e permite que oficiais militares recusem facilmente os pedidos.

"Estamos preocupados que, no atual clima militarista, os escritórios de recrutamento militar possam adotar uma atitude mais dura e rejeitar os apelos para o serviço civil alternativo", disse ele.

