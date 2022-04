Gana e Uruguai, com Suárez, se reencontram 12 anos após jogo épico da Copa da África do Sul-2010

O Uruguai voltará a enfrentar Gana em uma Copa do Mundo: o sorteio do Catar-2022, realizado nesta sexta-feira em Doha, colocou as duas seleções no mesmo grupo, o H, o que traz de volta memórias do emocionante duelo entre os dois nas quartas de final do Mundial da África do Sul-2010.

A mão voluntária de Luis Suárez e o pênalti perdido por Asamoah Gyan marcaram aquela partida, que a 'Celeste' acabou vencendo nos pênaltis, chegando assim às semifinais de uma Copa depois de 40 anos.

"Obviamente, chegou a hora da revanche. Achamos que merecíamos claramente vencer aquele jogo sem aquela defesa de Suárez. Será muito interessante para nós reencontrá-los em campo, com memórias muito vivas. Será importante liquidar essa dívida", disse o presidente da Federação de Gana, Kurt Orkaku, à BBC.

No Catar-2022, o jogo Uruguai-Gana será disputado no dia 1º de dezembro, na terceira e última rodada do grupo H, que é completado por Portugal e Coreia do Sul.

Da seleção uruguaia de 2010, o goleiro Fernando Muslera e os atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani continuam na equipe. Já em Gana não há jogadores das 'Estrelas Negras' remanescentes daquele ano.

Na primeira Copa do Mundo em solo africano, o continente quase fez história colocando um de seus representantes nas semifinais. Foi naquele jogo épico das quartas de final, em 2 de julho de 2010, no Soccer Stadium de Joanesburgo.

Asamoah Gyan teve a classificação para Gana em seus pés a dois minutos do fim da prorrogação, mas cobrou o pênalti no travessão.

Luis Suárez havia se "sacrificado" momentos antes para evitar um gol de Gana, usando a mão para evitar que a bola entrasse, e acabou sendo expulso por causa do lance.

O erro de Gyan no pênalti mandou a decisão para as penalidades, onde o próprio Gyan acertou sua cobrança, mas o Uruguai venceu por 4 a 2, com o pênalti decisivo sendo cobrado por Sebastián 'El Loco' Abreu com uma 'cavadinha'.

No tempo regulamentar, Sulley Muntari abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45+2) com um chute forte. Diego Forlán empatou para os uruguaios no início da segunda etapa (55).

O Uruguai, campeão mundial em 1930 e 1950, voltou assim às semifinais do torneio pela primeira vez desde 1970, quando foi eliminado pelo Brasil de Pelé, Jairzinho e Tostão. A Holanda impediu que a Celeste chegasse à final de 2010, ao vencer os sul-americanos por 3 a 2.

O futebol africano, por sua vez, continua esperando romper esse teto histórico das quartas de final nas Copas do Mundo.

Na África do Sul-2010, Oscar Tabárez comandou o Uruguai e no Catar-2022 será Diego Alonso, que disse nesta sexta-feira que o grupo H em que a sua equipe vai estar é equilibrado e é difícil de fazer prognósticos.

"É um grupo, na minha opinião, parelho, onde acho que os quatro têm chances, são fortes", disse Alonso de Doha em entrevista na televisão.

"Estamos muito animados com o que pode acontecer. Estamos apostando em vencer os jogos que vamos ter que enfrentar", disse, mantendo o "otimismo" sem deixar de "respeitar" muito seus adversários.

