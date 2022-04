Forças pró-governo e rebeldes definem trégua de dois meses no Iêmen, segundo a ONU

As forças pró-governamentais e os rebeldes houthis, em guerra desde 2014, decidiram promover uma trégua de dois meses no Iêmen, que começará no sábado e poderá ser prolongada, anunciaram as Nações Unidas nesta sexta-feira (1º).

"Os beligerantes responderam positivamente à proposta da ONU de uma trégua de dois meses que entrará em vigor amanhã (sábado) 2 de abril às 19h00", disse em um comunicado o enviado da ONU para o Iêmen, Hans Grundberg, acrescentando que poderia "ser renovada com o consentimento das partes".

Iêmen, o país mais pobre da península arábica, vive uma guerra devastadora desde 2014 que deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, o que a ONU classifica como a pior crise humanitária do mundo.

Desde que tomaram Sanaa em 2014, os rebeldes, apoiados pelo Irã, tomaram o controle de grandes partes do território. Uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita apoia o governo iemenita.

