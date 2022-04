EUA sancionam entidades da Coreia do Norte por mísseis balísticos

O Departamento do Tesouro americano sancionou nesta sexta-feira, 1º, cinco organizações pelo apoio ao desenvolvimento da Coreia do Norte de armas de destruição em massa e programas de mísseis balísticos, em violação de várias resoluções do Conselho de Segurança Organização das Nações Unidas (ONU). Em comunicado, o organismo lembra que a Coreia do Norte conduziu dois testes com mísseis balísticos, em 26 de fevereiro e 4 de março de 2022.

O governo dos Estados Unidos analisou os lançamentos e concluiu que eles envolveram um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais que a o país asiático está desenvolvendo, diz o comunicado. "O objetivo desses testes é avaliar esse sistema antes que a Coreia do Norte conduza um teste de alcance total no futuro, potencialmente disfarçado de lançamento espacial", afirmou o governo americano.

"Os Estados Unidos estão comprometidos em usar a autoridade de sanções para responder ao desenvolvimento contínuo da Coreia do Norte de armas de destruição em massa e mísseis balísticos. Também elogio o Japão por suas ações contra a Coreia do Norte e estou pronta para continuar trabalhando junta para combater o comportamento ameaçador contínuo do país", afirmou a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen.

A ação de hoje visa uma organização de pesquisa e desenvolvimento de armas de destruição em massa da norte-coreana que está diretamente ligada ao desenvolvimento de novos mísseis, juntamente com quatro de suas subsidiárias geradoras de receita, aponta o Tesouro.

