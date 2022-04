Em viagem à Índia, Lavrov destaca parceria e independência da política externa indiana

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visitou hoje Nova Délhi, ocasião na qual se reuniu com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e com sua contraparte indiana, Subrahmanyam Jaishankar. Na ocasião, o russo reforçou a parceria entre os países, destacou a independência da política externa indiana e apontou o BRICS como um âmbito no qual as nações compartilham interesses em comum.

Em coletiva de imprensa, Lavrov afirmou que as relações com a Índia "são uma parceria estratégica especialmente privilegiada. "Esta foi a base sobre a qual promovemos a nossa cooperação em todas as áreas: econômica, técnico-militar, humanitária, de investimento e muitas outras". O russo disse acreditar "que a política externa da Índia é caracterizada pela independência e pela concentração em seus próprios interesses nacionais legítimos".

Segundo ele, a mesma base política existe na Rússia, "e isso nos torna, como grandes países, bons amigos e antigos parceiros, uma parte importante das Relações Internacionais", afirmou. Questionado sobre um possível aumento de exportações para a Índia depois das medidas tomadas por diversos países contra a Rússia, respondeu: "Quanto aos mercados, nunca impusemos nossos produtos a ninguém. Se os países interessados no comércio com a Rússia têm necessidades específicas e desejam ampliar seu leque de importações, estamos sempre prontos para fazer acordos com base no equilíbrio de interesses e benefício mútuo".

