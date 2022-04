Desemprego nos EUA cai para 3,6% em março, segundo o governo

Os Estados Unidos registraram a criação de 431.000 empregos em março e o índice de desemprego caiu para 3,6%, deixando o mercado de trabalho mais perto de seu nível anterior à pandemia de covid-19, informou o governo nesta sexta-feira (1º).

Embora o crescimento do emprego tenha estado um pouco abaixo das previsões dos analistas, o índice de desemprego caiu mais que o esperado e agora está perto do nível de 3,5% observado em fevereiro de 2020, antes das demissões em massa que ocorreram quando a covid-19 se espalhou por todo o país.

De acordo com o Ministério do Trabalho, o número total de desempregados caiu para seis milhões, pouco acima do nível pré-pandemia de 5,7 milhões, enquanto o número de pessoas cujo emprego foi desligado involuntariamente ou que completaram trabalho temporário foi de 1,4 milhão, também próximo ao seu nível de fevereiro de 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, a quantidade de pessoas empregadas ainda está 1,6 milhão abaixo de seu nível anterior à pandemia.

Em março, o emprego cresceu particularmente no setor de lazer e hospitalidade, incluindo bares e restaurantes, que tiveram mais demissões durante a pandemia, somando 112.000 postos de trabalho.

Nos serviços profissionais e comerciais foram criados 102.000 postos de trabalho, 49.000 no comércio varejista e 38.000 na manufatura.

O Departamento do Trabalho também revisou para cima o número de criação de empregos em janeiro e fevereiro. Somando os dois meses, houve 95.000 empregos a mais do que o inicialmente relatado.

cs/dw/dg/rsr/aa

Tags