Conservadores espanhóis realizam convenção em busca de retomada do poder

O Partido Popular Espanhol (PP) iniciou nesta sexta-feira(1) em Sevilha (sul) uma convenção extraordinária para promover Alberto Núñez Feijóo, um político experiente e moderado, com a esperança de devolver o Palácio da Moncloa à formação conservadora.

"Sinto-me mais seguro governando do que na oposição", disse Feijóo, 60 anos, durante a apresentação de sua candidatura contra a qual nenhum adversário foi apresentado, lembrando que ao longo de três décadas de carreira política ele passou apenas três anos na oposição.

Feijóo, presidente da Galícia (noroeste), tem a missão de aproveitar um contexto de inflação e descontentamento social para vencer as eleições gerais marcadas para o final de 2023.

O PP perdeu o poder em 2018 devido a uma moção de censura que derrubou Mariano Rajoy e levou ao poder o socialista Pedro Sánchez.

"Não sou um novato, sabe, há muito tento defender os interesses de todos, não sou uma incógnita, tenho rastreabilidade como político, para melhor ou para pior", acrescentou em seu discurso.

O líder galego é o único candidato a suceder a Pablo Casado, quase 20 anos mais jovem, e será eleito formalmente no sábado ao meio-dia, quando fará seu primeiro discurso como presidente do PP.

Casado começou seu mandato em 2018 trazendo esperança de renovação, mas o terminou abandonado por seu partido depois de enfrentar outra jovem estrela do PP, a presidente de Madri, Isabel Díaz Ayuso, e sem decolar nas urnas apesar do contexto difícil no qual se encontra o governo Sánchez.

Em seu discurso de despedida em Sevilha, Casado anunciou que estava deixando sua cadeira e a política.

"O melhor é se afastar", declarou.

Os dois ex-presidentes do PP, José María Aznar (1996-2004) e Rajoy (2011-2018), também da Galícia, participaram do primeiro dia da convenção e pediram unidade ao partido sob o comando de Feijóo.

"Temos que apostar no seu sucesso, porque o seu sucesso é o sucesso de todos e será o sucesso da Espanha, e isso é, e tem que ser uma aposta irreversível", pediu Aznar, que falou por videoconferência após contrair o coronavírus.

Também lançaram mensagens contra o populismo, sem mencionar a extrema-direita do Vox.

"Pode parecer que o populismo está próximo dos cidadãos, mas na verdade está próximo de seu mal-estar", disse Aznar.

O PP tenta transmitir a ideia de que, com Feijóo, um gestor sério volta ao cenário nacional, em contraste com uma era de jovens líderes focados exclusivamente no discurso.

"Vivemos uma epidemia de infantilidade nos últimos anos na Espanha (...), gestão, boa governança e solvência ficaram para trás", criticou Rajoy em Sevilha. "A hora do recreio acabou", completou.

Feijóo teve o apoio de quatro maiorias absolutas consecutivas na Galícia, um refúgio onde os socialistas não representam uma ameaça e a extrema-direita do Vox não se estabeleceu. Resta saber como será recebido em âmbito nacional, um panorama totalmente oposto ao de sua região.

