Comunicado do Business Wire :Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation (TÓQUIO: 6841) anuncia que concluiu com sucesso um teste de prova de conceito de tecnologia que reduz o consumo de energia e estabiliza a qualidade da água descarregada pela Estação de Recuperação de Água Tapia do Distrito Municipal de Águas de Las Virgenes (Las Virgenes Municipal Water District, LVMWD), localizado no condado de Los Angeles, Califórnia. Essa iniciativa foi realizada como parte da proposta da empresa para melhorar o desempenho das instalações de recuperação de águas residuais existentes, em conjunto com um programa patrocinado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão que busca examinar oportunidades para a implantação no exterior de infraestrutura de energia de alta qualidade.

Tapia Water Reclamation Facility, California, USA (Photo credit: Las Virgenes Municipal Water District)

O estresse hídrico é uma questão cada vez mais urgente em todo o mundo devido aos efeitos das mudanças climáticas e à crescente demanda por água impulsionada pelo crescimento populacional. A fim de garantir a estabilidade dos recursos hídricos, cada vez mais países procuram fazer uso proativo da água recuperada. Nos EUA, o estado da Califórnia está considerando mudanças nos regulamentos*1 que permitirão o uso direto de água recuperada para água potável até o final de 2023, e isso é objeto de sérias discussões e cooperação entre os setores público e privado.

Esta prova de conceito foi realizada como parte do Projeto Água Pura e liderada pelo LVMWD, cujo objetivo é produzir água potável a partir de águas residuais altamente tratadas em conformidade com os padrões estaduais de qualidade da água. Fazer isso exigiu que a LVMWD considere abordagens tecnológicas alternativas, pois o tratamento da água com qualidade potável consome enormes quantidades de eletricidade e exige mais manutenção. A Yokogawa vem estudando maneiras de enfrentar esses desafios, fazendo uso do amplo conhecimento de processos e experiência da empresa em monitoramento e controle de instalações industriais.

Dadas as grandes flutuações na qualidade das águas residuais que fluem para as instalações de recuperação, os operadores das usinas devem tomar os devidos cuidados ao monitorar a taxa de entrada para garantir que os padrões de qualidade da água sejam atendidos e contar com seu conhecimento e experiência técnica para fazer os ajustes necessários. A Yokogawa aplicou seu conjunto de software de modelagem avançada orientada a dados para otimização (data driven modeling for optimization, DDMO) para modelar e prever pontos de ajuste para otimizar as operações e apoiar a tomada de decisões do operador, mantendo a qualidade da água desejada nas instalações de tratamento de água.

Como essa prova de conceito foi realizada durante a pandemia de COVID-19, a Yokogawa usou sua plataforma Yokogawa Cloud para minimizar as atividades do site e mover os dados do site para o Japão, onde o software DDMO utilizou dados operacionais em tempo real para derivar pontos de ajuste de controle que foram enviados de volta para operadores da Usina de Recuperação de Água Tapia. Depois de realizar uma avaliação multifacetada e realizar uma verificação concreta da eficácia, foi revelado que as melhorias na eficiência operacional resultaram em uma redução de mais de 10% no consumo de energia, atendendo a todos os padrões de qualidade da água. Impressionada com esses resultados, a Associação WateReuse presenteou a Yokogawa e seus parceiros com um prêmio de Inovação Transformacional 2022*2.

Tsuyoshi Abe, vice-presidente da Yokogawa Electric e chefe da sede de marketing, diz: "A água é um bem público e um recurso finito. O Objetivo 6 dos ODS é "Garantir o acesso à água e saneamento para todos", e esta é uma área importante onde a Yokogawa pode contribuir. Para este fim, a utilização eficaz de água recuperada como fonte de água sustentável para as comunidades é uma abordagem inovadora. A purificação eficiente e o fornecimento de água potável segura requer a compreensão de todas as partes interessadas e muita tecnologia revolucionária. A fim de construir um ecossistema circular para recursos hídricos e criar novo valor, trabalharemos para fortalecer ainda mais nossa colaboração com parceiros para impulsionar a co-inovação e, com uso de nossos recursos para medir e conectar, cumpriremos nossas responsabilidades para o futuro da nosso planeta."

*1 Os Comitês de Água da Califórnia: Regulando a reutilização potável direta na Califórnia https://www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/direct_potable_reuse.html

*2 Prêmios de Excelência WateReuse, prêmio de Inovação Transformacional, apresentado no 37º Simpósio Anual de Reuso de Água. Premiados: Yokogawa Electric Corporation, Las Virgenes Municipal Water District, Carollo Engineers, National Water Research Institute, Metropolitan Water District, Bureau of Reclamation, IOSight https://watereuse.org/news-events/awards/past-award-winners/watereuse-award -vencedores-2022/

Sobre a YokogawaA Yokogawa fornece soluções avançadas nas áreas de medição, controle e informações a clientes de uma grande variedade de setores, entre eles, energia, produtos químicos, materiais, produtos farmacêuticos e alimentos. A Yokogawa aborda as questões dos clientes em relação à otimização da produção, ativos e cadeia de suprimentos com a aplicação eficaz de tecnologias digitais, permitindo a transição para operações autônomas. Fundada em Tóquio em 1915, a Yokogawa continua a trabalhar para uma sociedade sustentável por meio de seus 17.500 funcionários em uma rede global de 119 empresas em 61 países. Para obter mais informações, visite www.yokogawa.com

Os nomes das empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos mencionados neste texto são marcas registradas ou marcas comerciais da Yokogawa Electric Corporation ou de seus respectivos titulares.

