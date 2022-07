Comunicado do Business Wire :#paid

A #paid, uma plataforma de marketing criador que conecta marcas com criadores de conteúdo, anunciou hoje a contratação de Ian Leslie para atuar como editor-chefe de sua marca de mídia, a Banknotes. Leslie será responsável por executar uma meta de alto crescimento para a marca. Ele continuará fazendo da Banknotes o destino dos profissionais de marketing e criadores procurando conteúdo editorial e pesquisas relacionadas a marketing, marcas, ecomércio e a economia de criador.

"Estou muito animado de me juntar à #paid no comando da Banknotes", disse Ian Leslie. "A equipe #paid fez um trabalho incrível criando o padrão ouro de um site de mídia B2B. Também estou animado para me juntar à equipe maior da #paid. Eu vi a aposta de sua liderança não só na construção de um produto incrível dentro do espaço criador, mas também nas pessoas. O futuro da #paid é brilhante, e a Banknotes desempenhará um grande papel na definição desse futuro."

Antes de ingressar na #paid, Leslie foi CMO da empresa de ecomércio Industry West e, mais recentemente, diretor sênior de advocacia de varejo da Bolt. Ele traz mais de 15 anos de experiência trabalhando e vendendo para as marcas de ecomércio, SMB e Enterprise. Como novo Editor-Chefe da Banknotes, ele aproveitará sua experiência jornalística para criar um espaço onde leitores de diferentes segmentos encontrarão perspectivas e notícias únicas relacionadas ao ecomércio e tendências de varejo e mercado global.

"Não poderia haver momento melhor para Ian se juntar à nossa equipe", disse Roger Figueiredo, VP de Marketing da #paid. "Sua experiência em disciplinas de marketing faz dele uma pessoa excelente para supervisionar as operações diárias e o crescimento da marca de mídia da #paid, a Banknotes. Espere coisas grandes!

A #paid lançou a Banknotes em 2021 como um site de mídia editorial que abrange tópicos e notícias relacionadas ao ecomércio, marcas e economia de criador. Desde seu lançamento, o site de mídia recebeu mais de 900.000 visitas, 75.000 leitores retornando e teve seus artigos referenciados, e compartilhados na Vogue Business, Morning Brew, 2PM Inc, Forbes e AdWeek.

Sobre a #paid

#paid é uma plataforma de marketing criador na intersecção de colaboração de marca e criador. Fundada em 2014, a #paid ajuda marcas de venda direta ao consumidor final e da Fortune 500, como Phillips Hue, Unilever e Sephora, a ativar criadores para impulsionar seu crescimento. Elas estão construindo a plataforma de registro que alimenta a criação e distribuição de conteúdo para marcas em todo o mundo. Quanto melhor o fizerem, melhor poderão servir sua comunidade criadora e fornecer o melhor lugar do mundo para fazer o que eles amam - criar. Para mais informações, visite hashtagpaid.com.

Contato

Media Hannah Cameron Head of Corporate Communications, #paid hcameron@hashtagpaid.com

