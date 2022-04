Cerca de 100 menores estão desaparecidos após ataque do EI à prisão na Síria

Especialistas independentes da ONU manifestaram, nesta sexta-feira (1º), sua "profunda preocupação" com o destino de ao menos 100 menores desaparecidos após um ataque em janeiro do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) contra uma prisão na Síria.

Organizações internacionais de direitos humanos afirmaram em janeiro que cerca de 700 meninos estavam detidos na prisão de Ghwayran, na província de Hasakah (noroeste), controlada pelas forças curdas sírias e atacada pelo EI.

"Nos preocupa enormemente que, desde o ataque de janeiro, ainda não sabemos o destino e o paradeiro de ao menos 100 desses meninos", disseram os especialistas da ONU em um comunicado. "Alguns podem ser casos de desaparecimento forçado", acrescentaram.

No final de janeiro, dezenas de jihadistas atacaram a prisão com a intenção de libertar seus combatentes detidos. Após vários dias de combates e centenas de mortes, as Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, retomaram o controle da prisão.

Entre os menores de entre 10 e 18 anos detidos na prisão, havia meninos que tinham familiares jihadistas e outros que foram levados dos acampamentos de deslocados que abrigavam filhos de jihadistas.

Os especialistas pediram às autoridades curdas que permitam aos grupos humanitários um "acesso pleno e sem obstáculos aos menores" que ainda permanecem na prisão.

"Muitos meninos detidos foram gravemente feridos" durante os incidentes "e não recebem os cuidados necessários", acrescentaram.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), que conta com uma ampla rede de informantes na Síria devastada pela guerra, muitos dos detidos fugiram após o ataque.

