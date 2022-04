Catar-Equador será o jogo de abertura da Copa do Mundo-2022

O Catar, anfitrião da Copa do Mundo de 2022 (21 de novembro a 18 de dezembro), enfrentará o Equador na partida de abertura em 21 de novembro no Estádio Al-Bayt, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira em Doha.

O Catar, que disputa seu primeiro Mundial, enfrentará o Equador, que participou quatro vezes, no Grupo A.

