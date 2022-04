Casper Ruud vence Cerúndolo e vai à final do Masters 1000 de Miami

O tenista norueguês Casper Ruud venceu o argentino Francisco Cerúndolo, grande revelação do Masters 1000 de Miami, nesta sexta-feira nas semifinais por 6-4 e 6-1 e garantiu sua vaga na decisão do torneio.

Ruud, o primeiro norueguês a chegar a uma final de Masters 1000, vai lutar pelo título contra o polonês Hubert Hurkacz, atual campeão, ou o jovem espanhol Carlos Alcaraz.

Cerúndolo, de 23 anos, foi o tenista com a posição mais baixa no ranking ATP (103º) a chegar às semifinais deste torneio, um dos mais prestigiados do circuito além dos Grand Slams.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com uma vaga no Top 50 da ATP já assegurada na próxima semana, Cerúndolo ambicionava ser o quarto tenista argentino a chegar à final em Miami, depois dos vice-campeões Guillermo Cañas (2007), Guillermo Coria (2004) e Alberto Mancini (1992).

Com grande apoio do público no Hard Rock Stadium, o tenista de Buenos Aires surpreendeu o favorito Ruud no início ao quebrar seu saque no primeiro game.

O norueguês, número 8 do ATP, devolveu a quebra logo em seguida e, contando com o seu poderoso serviço (6 'aces'), conseguiu vencer no primeiro set.

Cerúndolo mostrou sua classe em várias jogadas brilhantes, mas cometeu mais erros do que o norueguês em momentos chave da semifinal.

No segundo set, o argentino desperdiçou quatro break points e acabou jogando a toalha enquanto Ruud rumou para a primeira grande final de sua carreira, aos 23 anos.

"Isto significa muito para mim. Chegar à final do Masters era um objetivo", reconheceu o norueguês, que havia perdido as três semifinais anteriores nesta fase.

"Vamos ver muito mais do Francisco no futuro, mas meu saque me ajudou a seguir em frente", disse ele sobre seu oponente. "As condições eram bastante duras, muito úmido, mas estou feliz por chegar à final".

A segunda semifinal será disputada a partir das 16h locais (17h de Brasília) por Hubert Hurkacz, carrasco na quinta-feira do favorito Daniil Medvedev, contra Carlos Alcaraz, que busca ser o segundo finalista mais jovem da história do torneio, aos 18 anos.

gbv/ol/aam

Tags