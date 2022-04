Bruno Fernandes renova com Manchester United até 2026

O Manchester United anunciou nesta sexta-feira que o seu meia português Bruno Fernandes renovou o contrato com os 'Red Devils' até 2026, com opção por mais um ano.

O jogador tinha contrato com a equipe inglesa até 2025, e essa renovação o coloca entre os mais bem pagos do elenco.

Segundo a mídia britânica, seu salário dobraria para chegar a 240.000 libras (cerca de 315.000 de dólares) por semana.

Autor de 49 gols e 39 assistências em 177 jogos desde a sua chegada ao Sporting de Portugal em janeiro de 2020 por mais de 60 milhões de euros, foi duas vezes eleito o melhor jogador da equipe pelos torcedores.

Apesar de seus 9 gols e 14 assistências em 37 jogos nesta temporada, o United corre o risco de não se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

O time está atualmente em sexto com 4 pontos atrás do 'G4' e um jogo a mais que o Arsenal, o último virtualmente classificado, em quarto lugar.

Bruno Fernandes também teve um papel decisivo na recente classificação de Portugal para a Copa do Mundo do Qatar ao marcar os dois gols na final do 'playoff' diante da Macedônia do Norte (2-0) na terça-feira.

"Todos estão cientes da importância de Bruno para o Manchester United. Suas estatísticas em termos de gols e assistências são excelentes e ele manteve uma regularidade incrível em suas atuações desde sua chegada ao clube", disse o diretor de futebol do Manchester United, John Murtough, no comunicado.

Com as possíveis saídas de Paul Pogba, Jesse Lingard e Edinson Cavani, o United conta com os português para pôr fim aos cinco anos sem títulos.

"Mesmo depois de dois anos, ainda é uma sensação incrível entrar em campo em Old Trafford... É um verdadeiro privilégio vestir esta camisa e lutar por este clube incrível", disse Fernandes.

"O melhor ainda está por vir, para mim e para a equipe", acrescentou.

