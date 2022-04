Brasil enfrenta Suíça no grupo G da Copa do Mundo do Catar-2022

O Brasil vai enfrentar a Suíça no Grupo G da Copa do Mundo do Catar-2022 de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira em Doha.

A seleção brasileira enfrentou os suíços em sua estreia na Copa de 2018, na Rússia, e empatou em 1 a 1.

