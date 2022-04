Brasil enfrenta Sérvia, Suíça e Camarões no Grupo G da Copa do Mundo-2022

O Brasil terá no Grupo G da Copa do Mundo dois adversários europeus que também caíram na mesma chave no Mundial de 2018 na Rússia, Sérvia e Suíça, além de Camarões, que foi adversário na Copa de 2014.

De acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira em Doha, o Brasil estreia contra os sérvios, em seguida enfrenta a Suíça e fecha a fase de grupos contra a seleção camaronesa.

O Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0 no Mundial de 2018 e empatou com a Suíça em 1 a 1, na estreia.

Na Copa do Mundo de 2014, em Brasília, a seleção brasileira goleou Camarões por 4 a 1.

