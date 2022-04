Alcaraz destrona Hurkacz e encara Ruud na final em Miami

O espanhol Carlos Alcaraz derrotou nesta sexta-feira (1º) nas semifinais do Masters 1000 de Miami o polaco Hubert Hurkacz, atual campeão da competição, e será o segundo tenista mais jovem a lutar pelo troféu.

Alcaraz, de 18 anos e 11 meses, destronou Hurkacz por 7-6 (7/5) e 7-6 (7/2) e disputará sua primeira final da categoria Masters 1000 no domingo contra o norueguês Casper Ruud, que também nunca havia chegado à decisão de um torneio deste nível.

Apenas outro espanhol, Rafael Nadal, chegou à final de Miami em 2005 com menos idade que Alcaraz, com 18 anos e 10 meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo diamante do tênis espanhol continua a queimar etapas no circuito. Duas semanas atrás, ele jogou suas primeiras semifinais do Masters 1000 em Indian Wells, mas caiu em um duelo eletrizante contra seu ídolo Nadal.

No domingo, Alcaraz terá a chance de ser o campeão mas jovem nos 37 anos de história do torneio de Miami, já que Nadal caiu na final de 2005 para Roger Federer.

gbv/ll/am

Tags