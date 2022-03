Tribunal cubano condena jovem que protestou por libertação de rapper a cinco anos prisão

Um jovem cubano que em dezembro de 2020 saiu às ruas com um cartaz para pedir a libertação de um rapper foi condenado a cinco anos prisão, de acordo com a sentença à qual a AFP teve acesso na quarta-feira.

Em 4 de dezembro de 2020, Luis Robles, agora com 29 anos, caminhou por uma rua do centro de Havana com um cartaz que afirmava: "Liberdade, não mais repressão / free Denis". Pouco depois ele foi detido e está preso desde então.

"O acusado Luis Robles Elizástegui é sancionado pelos delitos de propaganda inimiga e desobediência cometidos de forma intencional (...) à pena de cinco anos de privação da liberdade", afirma o documento com data de 28 de março.

O Observatório Cubano de Direitos Humanos, com sede na Espanha, criticou a sentença e afirmou que "mais uma vez o Partido Comunista de Cuba pune injustamente um jovem cubano por exercer seus direitos de livre manifestação e expressão.

Robles protestava contra a detenção do rapper cubano Denis Solís, que foi libertado em 12 de julho de 2021, um dia após manifestações históricas em que milhares de cubanos pediram liberdade e gritaram "temos fome".

Os protestos terminaram com um morto, dezenas de feridos e 1.395 detidos, dos quais 728 permanecem presos, segundo a ONG de direitos humanos Cubalex, com sede em Miami.

Muitos manifestantes foram condenados a até 30 anos de prisão por crimes como sedição, atentado e desordem pública.

