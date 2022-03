Tragédia de ônibus no Paraná deixa 10 mortos e 21 feridos

O motorista do veículo perdeu o controle em uma curva fechada da via, de uma faixa em cada sentido, capotou na margem esquerda e caiu de um penhasco

Dez pessoas morreram, e 21 ficaram feridas na noite de quarta-feira (30), quando um ônibus que levava um grupo de trabalhadores caiu em uma ribanceira no estado do Paraná - informou a polícia local nesta quinta (31).

O acidente aconteceu em uma rodovia no Paraná, próximo a Sapopema, um pequeno município a 300 quilômetros da capital, Curitiba.

O motorista do veículo perdeu o controle em uma curva fechada da via, de uma faixa em cada sentido, capotou na margem esquerda e caiu de um penhasco, informou a Polícia Rodoviária do Paraná em uma nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chovia na região no momento do acidente.

Os socorristas retiraram as vítimas com dificuldade. O ônibus ficou deformado com o impacto, segundo imagens captadas pela polícia.

Além dos mortos, a polícia relatou 21 feridos, sem dar detalhes sobre o estado de cada um.

O veículo transportava trabalhadores terceirizados de várias regiões do país. Segundo a imprensa brasileira, o grupo havia saído de Minas Gerais para trabalhar no Paraná, em uma fábrica de papel.









Tags