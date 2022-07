TPI abrirá escritório na Venezuela em meio à investigação por crimes contra humanidade

O Tribunal Penal Internacional (TPI) abrirá um escritório na Venezuela em meio à investigação por crimes contra a humanidade em manifestações antigovernamentais, informaram nesta quinta-feira (31) o promotor do órgão, Karim Khan, e o presidente Nicolás Maduro.

O TPI abriu em novembro passado uma investigação formal por supostos crimes contra a humanidade e assinou um memorando de entendimento com o governo de Maduro para que a Venezuela adote "medidas" para garantir "a administração da justiça".

O órgão havia iniciado uma análise preliminar em 2018 pela atuação de militares e policiais no controle de protestos que deixaram uma centena de mortos em 2017.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As partes concordaram que a promotoria do TPI poderá abrir um escritório aqui em Caracas. É um passo muito importante, muito significativo", declarou Khan em declaração ao lado de Maduro.

Também foi acordado que a Venezuela concederá "vistos de entrada múltipla" a funcionários do TPI, acrescentou o promotor após se reunir com o presidente socialista no palácio presidencial de Miraflores.

"A Venezuela agora vai ter este escritório que vai nos permitir um nível de diálogo efetivo, em tempo real, mais eficiente, e um nível de assistência técnica que permita que o memorando de entendimento de novembro siga seu curso", declarou Maduro.

erc/jt/ll/am

Tags