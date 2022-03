Salah deixa dúvidas sobre seu futuro com a seleção do Egito

O astro egípcio Mohamed Salah colocou em dúvida seu futuro com a seleção de seu país, que não se classificou para a Copa do Mundo do Catar-2022, ao afirmar que foi "uma honra" para ele jogar com a equipe.

Em um vídeo postado no Facebook pelo Ministério da Juventude e Esportes do Egito, o capitão dos 'faraós' se dirigiu aos companheiros logo após a derrota no Senegal.

"Estou orgulhoso de ter jogado com você e foi uma honra para mim", disse Salah no vestiário, em palavras que para alguns soaram como uma despedida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na terça-feira, o Egito falhou em seu objetivo de ir à Copa do Mundo de 2022, perdendo nos pênaltis em seu 'playoff' contra o Senegal, país que o deixou sem título em fevereiro na Copa Africana de Nações (CAN).

A carreira de Salah na seleção egípcia começou em 2011. Um de seus destaques foi marcar um gol no último minuto nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, classificando o Egito para aquela competição.

bur/naa/dr/aam

Tags