Ruud elimina Zverev vai enfrentar argentino Cerúndolo nas semis de Miami

O tenista norueguês Casper Ruud eliminou o alemão Alexander Zverev nesta quarta-feira e vai enfrentar o argentino Francisco Cerúndolo nas semifinais do Masters 1000 de Miami.

Ruud, oitavo colocado do ranking mundial, venceu Zverev (4º) com parciais de 6-3, 1-6 e 6-3 na quadra do Hard Rock Stadium, em Miami.

O norueguês de 23 anos enfrentará Cerúndolo na sexta-feira valendo uma vaga na final.

O argentino é o semifinalista com a pior colocação no ranking ATP (ele é atualmente o 103º) nos 37 anos de torneio.

Cerúndolo avançou devido ao abandono do italiano Jannik Sinner que saiu abruptamente das quartas de final ao perder por 4 a 1 com 23 minutos jogados.

"É uma bolha no meu pé direito, eu não conseguia me mexer", explicou Sinner mais tarde. "No último jogo contra o Nick (Kyrgios) eu senti isso e hoje tentei, mas não funcionou".

O italiano, décimo primeiro no ranking mundial aos 20 anos, estava sendo superado por Cerúndolo no início da partida, com o argentino fazendo estragos com seu saque.

No quarto game, Cerúndolo conseguiu a primeira quebra e depois abriu 4 a 1 quando Sinner anunciou ao adversário e ao juiz que a partida havia terminado.

"Não esperava que ele se retirasse", reconheceu Cerúndolo. "Eu estava me sentindo bem na quadra, queria continuar jogando e tentar terminar a partida".

Esta vitória, a maior em seus quatro anos como profissional, vai catapultar o tenista de Buenos Aires para o Top-50 do circuito na próxima semana.

