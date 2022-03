Reino Unido anuncia sanções a grupos de mídia da Rússia

O Reino Unido anunciou nesta quinta-feira (31) sanções a mais 14 entidades e indivíduos da Rússia, incluindo grupos de mídia por trás da RT e da Sputnik, com a justificativa de que está mirando nos que propagam "as notícias falsas e narrativas" do presidente russo, Vladimir Putin.

Entre os novos alvos das sanções britânicas estão o diretor-gerente da RT, Alexey Nikolov, Sergey Brilev, famoso âncora de TV da Rossiya, e o editor-chefe da Sputnik, Anton Anisimov.

O governo britânico disse que irá punir diretamente grupos de mídias estatais, incluindo a TV-Novosti, controladora da RT, e a Rossiya Segodnya, dona de agência de notícias Sputnik. "A guerra de Putin na Ucrânia é baseada numa torrente de mentiras", disse em comunicado a chanceler britânica, Liz Truss.

