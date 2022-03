Protestos exigem mais subsídios e emprego na Argentina

Centenas de manifestantes de organizações sociais acordaram nesta quinta-feira (31) em um enorme acampamento em uma das principais avenidas de Buenos Aires exigindo aumento de subsídios, no momento em que a economia está crescendo, mas a inflação continuar a corroer os bolsos dos argentinos.

"Tudo sobe menos os salários. O reajuste não pode mais ser tolerado", dizia uma das faixas da manifestação em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social.

Confrontadas com o governo de centro-esquerda de Alberto Fernández, essas organizações sociais também rejeitam o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que propõe a redução de subsídios como exigência para refinanciar a dívida de cerca de 45 bilhões de dólares adquirida em 2018 durante a presidência do liberal Mauricio Macri.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O protesto, que atrapalhou o trânsito no centro da capital, começou na quarta-feira e continuou nesta quinta, como parte de um "plano de luta" da Unidade Piquetera, no qual se reuniram organizações sociais e grupos de esquerda radicalizados.

"Nossas demandas são o trabalho pleno, novas cotas para o Fomento ao Trabalho (programa de subsídio) e a regularização das entregas de alimentos para as cozinhas comunitárias", explica um comunicado.

Por meio do programa Empower Work, que conta com 1,2 milhão de beneficiários, o Estado paga meio salário mínimo (cerca de 140 dólares no câmbio atual) como remuneração por um trabalho em cooperativas ou em municípios.

"Foram levantados quatro pontos e concordamos em dois: ampliar e fortalecer a política alimentar e criar unidades de gestão e trabalho para instrumentalizar as cooperativas", disse Gustavo Aguilera, secretário de Articulação de Políticas Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social, após reunião com os líderes do protesto.

O índice de desemprego da Argentina caiu para 7% no quarto trimestre de 2021, o menor em seis anos, como parte da retomada da economia com crescimento de 10,3% em 2021 após três anos de recessão agravada pela pandemia.

No entanto, a pobreza - medida pela renda - ainda atinge 37,3% da população, devido ao fato de que a inflação de mais de 50% ao ano causa estragos no poder de compra dos salários e subsídios.

O salário mínimo subirá para 38.940 pesos (US$ 355) em abril e terá aumentos graduais até 47.850 pesos (US$ 412) em dezembro.

Muitos argentinos, apesar de terem emprego formal, não conseguem comprar uma cesta básica completa de cerca de 83.800 pesos (722 dólares no câmbio atual) estimados que uma família "típica" não seja considerada pobre.

ls/rsr/gf/aa

Tags