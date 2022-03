Promotor turco pede transferência do caso Khashoggi para Arábia Saudita

Um promotor turco pediu a um tribunal de Istambul para encerrar o caso do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi assassinado na capital turca em 2018, e transferir o processo para a Arábia Saudita, informou a imprensa da Turquia.

O promotor afirmou em uma audiência que o caso "demora porque as ordens do tribunal não podem ser aplicadas, pois os suspeitos são estrangeiros", informou a agência de notícias DHA.

A corte deve solicitar a opinião do ministério da Justiça antes de transferir o caso para a Arábia Saudita, segundo a DHA.

O pedido do promotor acontece no momento em que a Turquia busca um degelo nas relações com a Arábia Saudita, que pioraram após o assassinato do jornalista, que era colaborador do jornal americano Washington Post, dentro do consulado saudita em Istambul.

Em 2 de outubro de 2018, Khashoggi entrou no consulado para iniciar os trâmites do casamento com sua noiva turca. De acordo com as autoridades dos Estados Unidos e da Turquia, um esquadrão saudita o estrangulou e esquartejou seu corpo, que não foi encontrado.

O assassinato gerou indignação internacional e agências de inteligência ocidentais afirmaram que o príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, autorizou o assassinato.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou na ocasião que a ordem para a morte do jornalista "veio dos níveis mais elevados" do governo saudita.

Insatisfeita com o julgamento na Arábia Saudita, a Turquia iniciou a própria investigação do assassinato e processou 26 sauditas à revelia, incluindo duas pessoas próximas ao príncipe herdeiro.

A próxima audiência do caso está programada para 7 de abril.

