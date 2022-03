'Prisão ou morte': Bukele alerta jovens salvadorenhos sobre destino das gangues

O presidente salvadorenho, Nayib Bukele, pediu nesta quinta-feira (31) aos pais que alertem seus filhos adolescentes que ingressar em gangues os levará à "prisão ou morte", um dia depois que o Congresso quintuplicou a pena máxima de prisão por pertencer a esses grupos.

"Para os pais de família. Mostrem este vídeo [de membros de gangues presos] para seus filhos adolescentes, explique a eles que entrar para o crime organizado só tem duas consequências: prisão ou morte", disse o presidente no Twitter.

Bukele publicou um vídeo nesta rede social mostrando as duras condições de confinamento que os membros de gangues têm atualmente na prisão, no âmbito do estado de emergência aprovado no domingo pelo Congresso a pedido do presidente e que vigorará por um mês.

Nas imagens, os membros das quadrilhas aparecem amontoados em celas, sem colchões para dormir e reclamando da redução de alimentos e da falta de produtos de limpeza.

O estado de emergência permite a restrição das liberdades civis e a ampliação dos poderes de polícia do Exército no controle da ordem pública. O medida foi adotada após uma onda de violência que deixou 87 mortos no fim de semana.

Na quarta-feira, o Parlamento controlado pelo governo reformou o Código Penal para aumentar a pena máxima para integrantes de organizações criminosas, como Mara Salvatrucha (MS-13) e Barrio 18, de nove para 45 anos de prisão, em meio a uma série de reformas legais.

