Pentágono: Rússia reposiciona tropas na Ucrânia e prioriza região de Donbass

Porta-voz do Pentágono, John Kirby afirmou nesta quinta-feira, 31, que a Rússia tem reposicionado tropas na Ucrânia. Segundo ele, porém, esse movimento envolve um "pequeno número" do total de militares russos no país. O porta-voz disse, durante entrevista coletiva, que Moscou dá agora maior prioridade à região de Donbass, que poderia ser o destino das tropas.

A região citada abriga Luhansk e Donetsk, duas províncias que a Rússia reconheceu como independentes, o que o governo da Ucrânia rejeita. Kirby disse que os EUA não acreditam que os soldados da Rússia retornarão para seu país agora, mas comentou que é difícil saber ao certo seu trajeto, mencionando a aliada Belarus como um potencial destino.

