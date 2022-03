PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia envia ônibus para nova tentativa de retirar civis de Mariupol

ISRAEL ATAQUES: Tensão aumenta em Israel e nos Territórios Palestinos após ataque

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Nova tentativa de retirar civis bloqueados em Mariupol

As autoridades ucranianas iniciaram nesta quinta-feira uma nova tentativa de retirada de civis bloqueados na cidade cercada de Mariupol, ao mesmo tempo que o Comité Internacional da Cruz Vermelha se declarou disposto a liderar a operação "vital", mas apenas com as garantias de segurança necessárias.

BERLIM:

Alemanha acolhe judeus da Ucrânia 77 anos após o Holocausto

Na entrada de uma escola judaica em Berlim, um desenho proclama "Bem-vindos" em letras multicoloridas junto com as bandeiras da Ucrânia, Alemanha e Israel e grandes corações vermelhos desenhados por mãos ainda não muito hábeis.

BECOV NAD TEPLOU:

'Princesas' ucranianas em castelo tcheco sonham com volta para casa

Olga Shandyba nunca havia vivido em um castelo até ser obrigada, pela guerra em curso, a fugir da Ucrânia. Ainda assim, ela trocaria este refúgio de conto de fadas tcheco para poder voltar à sua humilde moradia.

MOSCOU:

Ativistas russos dos direitos humanos não se deixam levar pela decepção

Oleg Orlov, figura conhecida na defesa dos direitos humanos na Rússia, acreditava que já conhecia as páginas mais sinistras e difíceis da história moderna de seu país. Mas estava enganado.

=== ISRAEL ATAQUES ===

JENIN:

Tensão aumenta em Israel e nos Territórios Palestinos após ataque em Tel Aviv

A situação em Israel e nos Territórios Palestinos ficou ainda mais tensa nesta quinta-feira (31), com as mortes de dois palestinos em uma operação do exército do Estado hebreu na Cisjordânia, e um terceiro que foi morto após um ataque com faca em um ônibus, uma escalada da violência após o atentado de terça-feira em Tel Aviv.

UMM EL FAHM:

Em Israel, atentado levanta temores de que o Estado Islâmico recrute novos adeptos

Os últimos ataques reivindicados pela organização Estado Islâmico (EI) em Israel levantaram temores de que o movimento jihadista esteja recrutando novos adeptos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

SAN JOSÉ:

Costa Rica vota no domingo para eleger presidente

A Costa Rica elegerá seu próximo presidente no domingo (3), entre o conservador Rodrigo Chaves, ex-ministro sancionado por assédio sexual, e o centrista José María Figueres, ex-presidente que vê sua tentativa de voltar ao poder manchada por acusações de corrupção.

SAN JOSÉ:

Rodrigo Chaves dribla polêmicas e mantém favoritismo para presidente da Costa Rica

Conservador e de direita, o candidato Rodrigo Chaves entrou na política costarriquenha como um carro de corrida. Em alta velocidade, evitou questões de assédio sexual e se aproxima cada vez mais de seu objetivo: a Presidência da Costa Rica.

LA PLATA:

Ex-combatentes nas Malvinas impulsionam julgamento contra militares argentinos por torturas

Soldados enterrados na neve, outros amarrados a estacas pelas extremidades: "as metodologias da ditadura foram transferidas para as Malvinas", acusa o ex-combatente Ernesto Alonso, promotor de um julgamento contra soldados argentinos por torturar camaradas durante a guerra com o Reino Unido.

HAIA, Holanda:

Novo embate entre Chile e Bolívia no Tribunal de Haia pelas águas do Silala

Chile e Bolívia voltam a se enfrentar na Corte Internacional de Justiça (CIJ) em Haia a partir desta sexta-feira, agora sobre as águas do Silala, um rio de curso internacional para os chilenos, que foi desviado artificialmente segundo argumentos bolivianos.

BOGOTÁ:

Os trans e sua luta para escapar do serviço militar obrigatório na Colômbia

Cercado por soldados, Santiago caminha de maneira desconfortável em direção à sala onde um psicólogo de uma base do exército o espera. Usa uma faixa que esconde seus seios. Como homem transgênero, quer ficar isento do serviço militar obrigatório.

BUENOS AIRES:

Protestos exigem mais subsídios e emprego na Argentina

Centenas de manifestantes de organizações sociais acordaram nesta quinta-feira (31) em um enorme acampamento em uma das principais avenidas de Buenos Aires exigindo aumento de subsídios, no momento em que a economia está crescendo, mas a inflação continuar a corroer os bolsos dos argentinos.

-- EUROPA

VATICANO:

Papa viaja a Malta com migrantes no centro de sua mensagem

O papa Francisco parte no sábado para uma viagem de dois dias à ilha de Malta, onde voltará a colocar a situação dos migrantes no centro de sua mensagem, em uma viagem em que a guerra na Ucrânia fica em segundo plano.

PARIS:

Marine Le Pen, uma camaleônica ultra-direitista em alta na França

A ultra-direitista, Marine Le Pen, sonha em alcançar a presidência da França em sua terceira tentativa nas eleições de abril, um cenário que ganha força, segundo as pesquisas, impulsionado pela sua mudança de imagem.

ISTAMBUL:

Promotor turco pede transferência do caso Khashoggi para Arábia Saudita

Um promotor turco pediu nesta quinta-feira (31) a um tribunal de Istambul para encerrar o caso do jornalista saudita Jamal Khashoggi, brutalmente assassinado na capital turca em 2018, e transferir o processo para a Arábia Saudita.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Jornalista australiana é julgada na China acusada de revelar segredos de Estado

A jornalista australiana Cheng Lei compareceu nesta quinta-feira (31) a um tribunal chinês, que a acusa de revelar segredos de Estado, um julgamento que pode resultar em uma pena de prisão perpétua.

GENEBRA:

ONU faz apelo por apoio ao Afeganistão para evitar uma crise maior

A ONU pediu nesta quinta-feira (31) ao mundo para apoiar o Afeganistão em uma conferência internacional que busca arrecadar 4,4 bilhões de dólares em assistência humanitária para o país devastado.

XANGAI:

Xangai admite preparação 'insuficiente' para lidar com a covid

Um alto funcionário de Xangai reconheceu, nesta quinta-feira (31), que a capital econômica chinesa está "insuficientemente preparada" para o atual surto epidêmico de covid-19, que obriga a cidade confinar, por fases, os seus 25 milhões de habitantes.

-- ORIENTE MÉDIO

BAGDÁ:

Parlamento iraquiano fracassa em sua terceira tentativa de eleger presidente

O Parlamento iraquiano fracassou, nesta quarta-feira (30), em sua terceira tentativa de eleger o presidente do país, devido novamente ao boicote de uma coalizão xiita, segundo fontes parlamentares.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Biden ordena inédita liberação de estoques de petróleo para baixar preço

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará nesta quinta-feira (31) a liberação de um milhão de barris de petróleo por dia de suas reservas estratégicas por seis meses, em uma tentativa de reduzir o preço, informou a Casa Branca.

VIENA:

OPEP+ aumenta de forma modesta a produção de petróleo para maio

Os países que integram a OPEP+ anunciaram nesta quinta-feira (31), como era esperado, um leve aumento da produção de petróleo, ignorando os apelos para aliviar a pressão sobre os preços provocada pela guerra na Ucrânia.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Peixes também são bons em matemática

Peixes de água doce parecem ter boas habilidades matemáticas, como primatas, abelhas e pássaros já mostraram, de acordo com um estudo publicado nesta quinta-feira (31).

WASHINGTON:

EUA permitirá que pessoas trans marquem seu gênero com um 'X' em seus passaportes

A partir de 11 de abril, toda pessoa que solicitar um passaporte nos Estados Unidos poderá marcar a opção 'X', e não ter mais que escolher entre os gêneros "masculino" e "feminino", anunciou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (31), no Dia Internacional da Visibilidade Transgênero.

CUAHTÉMOC, México:

Da rejeição à roda ao TikTok, menonitas comemoram um século no México

Em seus vídeos, Marcela fala com orgulho, mas também com sarcasmo, sobre a comunidade menonita, que comemora um século no México. Depois de várias gerações que rejeitaram a roda ou a eletricidade, esta jovem abraça a tecnologia como uma influenciadora de sucesso.

=== ESPORTE ===

DOHA:

Acompanhamento dos preparativos para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar-2022

