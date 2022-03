Naomi Osaka vence Bencic e é a primeira finalista em Miami

A ex-número 1 do mundo Naomi Osaka derrotou a suíça Belinda Bencic nesta quinta-feira e vai lutar pelo título do torneio WTA 1000 de Miami, em sua primeira final em mais de um ano.

A japonesa Osaka venceu Bencic, medalhista de ouro nos Jogos de Tóquio-2020 com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4 e será a finalista com a posição mais baixa no ranking WTA (77ª) da história deste prestigiado torneio.

Vencedora de quatro títulos de Grand Slam, o tênis de Osaka está ressurgindo em Miami após uma última temporada complicada devido a seus problemas de saúde mental, que a deixaram temporariamente afastada no final do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este mês Osaka voltou a viver um episódio difícil durante sua segunda partida em Indian Wells (Califórnia), também na categoria WTA 1000, quando caiu em prantos no meio do jogo após ouvir um insulto das arquibancadas.

Nesta quinta-feira, depois de se classificar para sua primeira final desde o Aberto da Austrália em 2021, Osaka sentou em sua cadeira cobrindo o rosto com uma toalha com lágrimas, desta vez de emoção.

"Só quero agradecer a todos. A atmosfera estava muito boa", disse Osaka aos espectadores após a partida.

"Droga, estou sempre chorando, mas este torneio significa muito para mim", agradeceu.

Após o incidente de Indian Wells, Osaka reagiu fortemente em Miami, onde compete por convite.

A japonesa, que vai dar o salto para pelo menos o 36º lugar no WTA, chegou às semifinais sem perder um único set em sua trajetória e nesta quinta-feira conseguiu virar contra Bencic.

Osaka foi devastadora no saque, acertando 18 aces, contra uma adversária que a havia derrotado em três de seus quatro confrontos anteriores.

Na final, no sábado, Osaka lutará por seu primeiro título em Miami contra a vencedora da partida entre a polonesa Iga Swiatek, próxima número 1 do mundo, e a americana Jessica Pegula.

gbv/ma/aam

Tags