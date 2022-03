México vence El Salvador (2-0) e se classifica para Copa do Mundo do Catar-2022

A seleção mexicana enfim garantiu sua classificação direta para a Copa do Mundo do Catar-2022 com seu triunfo de 2 a 0 sobre El Salvador nesta quarta-feira, em partida da 14ª e última rodada do octogonal da Concacaf disputada no estádio Azteca na Cidade do México.

Uriel Antuna, aos 17 minutos, e Raúl Jiménez, aos 43, marcaram os gols do México, que terminou na segunda posição do octogonal com 28 pontos. El Salvador encerrou sua participação em sexto lugar com 10 pontos.

Em partida simultânea os Estados Unidos também se classificaram para o Mundial, com 25 pontos, e terminaram em terceiro, após perderem fora de casa por 2 a 0 para a Costa Rica, que terminou em quarto lugar com 25 pontos e vai disputar a repescagem intercontinental contra a Nova Zelândia.

O Canadá, que já havia se classificado no domingo, terminou como líder do octogonal com 28 pontos, apesar de ter perdido nesta quarta-feira fora de casa por 1 a 0 para o Panamá.

