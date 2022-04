Estados Unidos, 'preocupados' com a dissolução do Parlamento na Tunísia

Os Estados Unidos afirmaram nesta quinta-feira (31) que estão "profundamente preocupados" com a decisão do presidente tunisiano, Kais Saied, de dissolver o Parlamento e pediu o restabelecimento de um "governo constitucional".

Oito meses depois de ter surpreendido a Assembleia de Representantes do Povo e de se atribuir amplos poderes, Saied anunciou na quarta a dissolução do Parlamento, o que intensificou uma crise política no país onde teve início a Primavera Árabe pró-democracia em 2011.

"Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a decisão do presidente tunisiano de dissolver unilateralmente o Parlamento e pelas informações de que as autoridades tunisianas estão considerando medidas legais contra os membros do Parlamento", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, durante coletiva de imprensa.

"Temos dito sistematicamente aos funcionários tunisianos que qualquer processo de reforma política deve ser transparente e inclusivo e deve se realizar em coordenação com uma variedade de partidos políticos, sindicatos e a sociedade civil", acrescentou.

"Um retorno rápido ao governo constitucional, incluído um Parlamento eleito, é fundamental para a governabilidade democrática e garantiremos um apoio amplo e duradouro para as reformas necessárias que ajudem a economia da Tunísia a se recuperar", disse Price.

Kais Saied fez o anúncio horas depois de os deputados desafiarem a suspensão do Parlamento, dominado pelo partido de inspiração islamita Ennahdha, organizando uma sessão virtual na qual votaram para cancelar as medidas excepcionais decididas pelo presidente.

Saied o considerou uma "tentativa de golpe" e pediu que sejam julgados por ter "traído" a nação.

O presidente do Parlamento da Tunísia, Rached Ghannouchi, rejeitou nesta quinta a dissolução da Assembleia por parte de Saied.

"Consideramos que o Parlamento continua operacional", disse à AFP.

